Zu wenig Straßenbäume In den vergangenen Jahren wurden im Kreis deutlich mehr Bäume gefällt als gepflanzt.

Seit Jahren verringert sich der Baumbestand an Bundes- und Staatsstraßen im Landkreis Meißen. Der neue Negativrekord war im letzten Jahr erreicht. Nur noch 18 Prozent der gefällten Bäume wurden ersetzt. Mehr als 4 000 Straßenbäume und damit mehr als jeder fünfte Straßenbaum, wurden zwischen 2010 und 2016 an sächsischen Staats- und Bundesstraßen im Landkreis Meißen gefällt. Dies geht aus der Antwort der Staatsregierung auf eine Kleine Anfrage von Wolfram Günther, des umweltpolitischen Sprechers der bündnisgrünen Landtagsfraktion hervor.

Von den 18 540 Bäumen, die noch 2010 an den Bundesstraßen und Staatsstraßen im Landkreis Meißen standen, wurden genau 4 019 Bäume bis Ende 2016 gefällt. Das bedeutet, dass knapp 22 Prozent des 2010 vorhandenen Gesamtbestandes der Bäume an Staats- bzw. Bundesstraßen im Landkreis innerhalb von sieben Jahren gefällt wurden. Damit wurde mehr als jeder fünfte Baum im Landkreis an den Staats- und Bundesstraßen Opfer der Säge oder ging durch industrielle Landwirtschaft oder Streusalzeinsatz kaputt.

Die Nachpflanzungen von 1 100 neuen Bäumen an Bundes- und Staatsstraßen im Landkreis innerhalb dieser sieben Jahre sind überhaupt nicht ausreichend, um den Baumverlust zu bremsen. Nur 27 Prozent der gefällten Bäume wurden seit 2010 überhaupt ersetzt.

Damit hat Meißen den zweitgeringsten Anteil an Nachpflanzungen an Straßenbäumen an Staats- und Bundesstraßen im Vergleich aller sächsischen Landkreise. Schlusslicht ist der Landkreis Mittelsachsen mit 23 Prozent. (SZ)

zur Startseite