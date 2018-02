Zu wenig Schwimmkurse in Riesa Der Bedarf ist groß. Jetzt hat sich auch der Lions Club des Problems angenommen.

Lions-Mitglied Carsten Haarig (gelbes T-Shirt) leitet den Kurs. Die Wasserwacht Riesa unterstützt den ausgebildeten Rettungsschwimmer bei den Stunden. © Lutz Weidler

Riesa. Melina und Celine sitzen auf den Bänken neben der 50-Meter-Bahn. Dass die beiden ein bisschen aufgeregt sind, ist ihnen leicht anzumerken. Sie schlenkern mit den Füßen und reden durcheinander. Kein Wunder. Das tiefe Wasser vor ihnen ist für sie noch weitgehend unbekanntes Terrain. Die Mädchen sind zwei von zehn Kindern aus dem Kinder- und Jugendhaus Riemix, die in diesen Winterferien an einem kostenfreien Schwimmkurs teilnehmen dürfen. Gesponsert wird der vom Riesaer Lions Club. Mitglied Carsten Haarig ist gleichzeitig der Kursleiter. Für das Thema Schwimmenlernen ist er als ausgebildeter Rettungsschwimmer sensibilisiert. „Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass immer weniger Kinder richtig schwimmen können. Daher haben wir uns gedacht, dass die Spenden hier gut angelegt wären.“

Bei der Wasserwacht Riesa kostet ein Schwimmkurs laut dem Verantwortlichen Robert Wölk aktuell 95 Euro pro Kind. Das sei zwar für Familien mit geringem Einkommen viel Geld, aber Carsten Haarig hat dennoch den Eindruck, dass „bei erstaunlich vielen Eltern die Bereitschaft da ist, einen Schwimmkurs zu bezahlen.“ Aber selbst wenn die Eltern wollten: „Es gibt einfach zu wenig Schwimmkurse“, sagt er. „Und da sind wir in Riesa mit dem Hallenschwimmbad und dem Freibad noch vergleichsweise gut aufgestellt.

Da haben es Familien in Gröditz oder anderen Städten, die kein Bad haben, schon schwerer.“ Angebote für Kinder, Schwimmen zu lernen, bevor der Schwimmunterricht in der dritten Klasse auf dem Lehrplan steht, seien in Riesa Mangelware. „Nur der SC Riesa und die Wasserwacht bieten Kurse an“, so Haarig. Beim SC kostet der Kurs 100 Euro. Auch dort sind die Plätze schnell vergeben. Der nächste verfügbare Kurs beginnt laut SC-Webseite Ende August. Dass es schwierig ist, ein Platz zu bekommen, bestätigt auch ein Vater, der sein Kind nun für den Lions-Kurs angemeldet hat. „Wir haben es zweimal versucht. Immer war der Kurs voll.“ Daher sei er jetzt froh und dankbar über das Angebot, sagt er.

Die Lions kooperieren auch bei anderen Aktionen mit dem Riemix. „Aber der Einrichtung das Geld einfach in die Hand drücken, wollten wir auch nicht“, sagt Carsten Haarig. Also organisierten die Lions den Kurs in Zusammenarbeit mit der Wasserwacht. Und so sind neben dem Kursleiter auch immer zwei Mitglieder der Wasserwacht zur Stelle. Das Alter der jungen Kursteilnehmer – sechs und sieben Jahre – findet er perfekt. „Die Kinder haben in der ersten Klasse eine besonders gute Auffassungsgabe. Und außerdem sind sie in diesem Alter noch nicht so ängstlich.“ Carsten Haarig findet es zu spät, wenn die Kinder erst in der dritten Klasse schwimmen lernen. Auch aus Sicht der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sollten die Grundfertigkeiten schon vor dem Schulschwimmen vorhanden sein.

Jetzt geht es im Hallenschwimmbad los: Carsten Haarig ruft die Kinder zusammen. „Latschen aus, und alle herkommen.“ Heute erklärt er, wie die Kinder beim Brustschwimmen die Arme bewegen müssen: „Arme nach vorn ausstrecken, Handflächen aneinander, dann Daumen nach unten und ein groooßer Kreis zur Brust.“ Auch Melina und Celine folgen ihm aufmerksam. Schließlich wollen sie am Ende der beiden Wochen ihre Seepferdchen-Prüfung bestehen. Das mit dem Wasser ist aus ihrer Sicht allerdings so eine Sache: „Wenn man da reingeht, ist das Wasser kalt, und wenn man wieder rauskommt, ist die Luft auch kalt“, erklärt Celine. Melina nickt.

Der größte Teil des Geldes, das die Lions in soziale Projekte investieren, kommt laut Carsten Haarig beim Glühweinverkauf bei der Klosterweihnacht und bei der jährlichen Spendenrallye zusammen – eine Oldtimer-Ausfahrt, die diesmal durch die Lommatzscher Pflege führen wird. Der Schwimmkurs in diesen Winterferien soll nicht der Letzte gewesen sein. „Das haben wir uns vorgenommen“, so Carsten Haarig.

zur Startseite