Zu wenig Schüler für eine Oberschule Eine Neugründung wird es unter den bisherigen Anforderungen in absehbarer Zeit nicht geben.

Glashütte. Hätte sich in den letzten Jahren die Chance geboten, eine Oberschule zu errichten, hätte die Stadt Glashütte die Gründung in Angriff nehmen müssen. Das erklärte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Angeregt hatte die Debatte der Glashütte Ortsvorsteher Maik Lehmann (Wählervereinigung Zeitlos).

Die potenziellen Schülerzahlen hätten nicht ausgereicht, um Grünes Licht von den Behörden zu erhalten, sagte Dreßler. Auch in naher Zukunft wird es unter den Rahmenbedingungen keine Oberschule geben. Denn auch in Zukunft wird die Zahl der Schüler nicht ausreichen. Um eine Oberschule zu gründen, müsste es nach Vorgaben des Freistaates pro Jahrgang mindestens 40 Schüler geben, die diese besuchen. Doch derzeit sei man von diesen Zahlen weit entfernt, erklärte Dreßler. Und das bestätigte auf SZ-Nachfrage auch Irina Heise, Leiterin des Jugend- und Bildungsamtes beim Landratsamt Pirna. Demnach erwarte ihr Amt nach den aktuellen Prognosen, dass es an den beiden Grundschulen im Glashütter Stadtgebiet bis 2025/2026 jährlich zwischen 47 und 69 Viertklässler geben wird. Da gut die Hälfte ans Gymnasium wechselt, gibt es zu wenig potenzielle Schüler für eine neue Oberschule. (SZ/mb)

