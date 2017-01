Zu wenig Schneezäune? Schneeverwehungen haben am Mittwoch den Verkehr lahmgelegt. Kraftfahrer übten Kritik am Schutz.

Da kam am Mittwoch selbst der Winterdienst nicht hinterher: Aufgrund des starken Windes hatte es die Straße am Abzweig Naunhof bei Leisnig zugeweht. © André Braun

Starker Wind und Schneefall – diese Kombination hatte am Mittwoch zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen auf Mittelsachsens Straßen geführt. Zwischen 15 und 0 Uhr hatte es im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz 38 mal gekracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach bisherigem Erkenntnisstand sind dabei keine Personen verletzt worden. Viele Autos, aber auch Laster, waren bei den Witterungsverhältnissen liegengeblieben.

Neue Erfahrungen an der S 36

Von vielen Kraftfahrern gab es Kritik, dass an einigen Stellen keine oder zu wenige Schneezäune aufgestellt worden sind. Aufgefallen war dies unter anderem an der S 36 zwischen Hartha Kreuz und Leisnig. Dort hatte die Straßenmeisterei im Oktober 2016 rund 800 Meter Schneezaun aufgestellt, wie André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes, auf Nachfrage mitteilte. Dass diese sich nach Meinung einiger Kraftfahrer noch nicht an der richtigen Stellen befinden, habe mit der Verlegung der Straße zu tun. Durch diese habe sich auch die Landschaft verändert, es sind neue Einschnitte und Böschungen geschaffen worden. „Hier müssen erst Erfahrungen gesammelt werden“, teilte Kaiser mit. Die Straße sei aufgrund der Lage und der Veränderung der Landschaft ständig in Beobachtung, auch und gerade wegen der möglichen Verwehungen und der daraus resultierenden Konsequenzen.

Insgesamt haben die Straßenmeistereien in Mittelsachsen 60 Kilometer Schneezäune aufgestellt, nicht mehr und nicht weniger als in den Vorjahren. Eindrücke wie folgende scheinen demnach zu täuschen: „Schlimm, wenn Schneezäune vorhanden sind und nicht aufgestellt wurden, Ullrichsberg bei Roßwein geht deshalb von oben rein fast nix mehr“, schrieb eine Nutzerin bei Facebook dem DA.

Meist werden die Zäune auf abgeernteten Feldern angelegt. Dafür bedarf es der Zustimmung der Landwirte. Die Standorte der Schneezäune würden jedes Jahr entsprechend den Erfahrungen angepasst, sagt Kaiser. So könnte im kommenden Jahr der Schneezaun zwischen Döbeln und Hartha auch umgebaut werden, wenn sich herausstellt, dass er auf der jetzigen Seite nicht effektiv ist, wie von weiteren Facebook-Nutzern geschildert.

140 Mitarbeiter für den Winterdienst

Eins steht jedoch bei all der Flexibilität fest: „Die Anzahl der Schneezäune ist begrenzt“, so Kaiser. Es würden Prioritäten gesetzt. Dort, wo die Schneeverwehungen besonders schlimm seien, würden auch Zäune aufgestellt. Aber nicht jede Straße kann mit einem Zaun geschützt werden. Und bei starkem Wind sind eben auch mal die Fahrbahnen betroffen, die es sonst nicht erwischt. Und außerdem: „Schneezäune können Schneeverwehungen nur vermindern, aber nicht gänzlich entsprechend der Wind- beziehungsweise Sturmstärke ausschließen“, so André Kaiser.

Der Winterdienst des Landkreises war unterdessen mit 51 Fahrzeugen die ganze Nacht im Einsatz. Große Probleme gab es vor allem bei Penig und Frauenstein. Dort mussten am Donnerstag Radlader und Fräse ausrücken, um die Straße freizuräumen. Insgesamt sind allein in den vergangenen 24 Stunden 433 Tonnen Salz in Mittelsachsen verbraucht worden. Wie das Landratsamt mitteilte, waren in den Meistereibereichen Brand-Erbisdorf, Freiberg und Rochlitz erneut die Schneeschleudern beziehungsweise Fräsen im Einsatz. Derzeit seien rund 140 Arbeitskräfte damit beschäftigt, Mittelsachsens knapp 1 600 Kilometer umfassendes Netz an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen zu beräumen.

Tief Egon bringt neue Verwehungen

Tief Egon stellt am Freitag die Schneezäune noch einmal auf die Probe. Wie Meteorologe Manuel Voigt vom Deutschen Wetterdienst aus Leipzig sagt, sind zwischen 8 und 15/16 Uhr starke Windböen mit bis zu 100 km/h zu erwarten. Diese wirbeln auch den Schnee, der schon liegt, auf. „Wir empfehlen, im Verlauf des Freitags von unnötigen Fahrten abzusehen“, so Voigt. Erst am Nachmittag soll Tief Egon abziehen. In der kommenden Woche bleibt es winterlich. Die Temperaturen sinken unter die Null-Grad-Grenze. Es gibt Dauerfrost.

