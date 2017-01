Zu wenig Schnee für Loipen

In Hermsdorf müssen Langlauf-Fans noch weiter auf das geplante Loipen-Netz warten. © Uwe Soeder

Wintersportfans beobachten seit Tagen gespannt die heranwachsende Schneeschicht im Dreieck zwischen Ottendorf-Okrilla, Wachau und Radeberg. Dabei fragen sich die Freunde des Langlaufs vor allem: Wann startet das geplante Loipennetz rund um den Ottendorfer Ortsteil Hermsdorf? Ist nicht langsam genügend Schnee da? „Leider noch nicht. Wir haben es erst vorgestern probiert, die Loipen zu ziehen, aber es fehlen immer noch zehn Zentimeter Schnee“, erklärt Jürgen Georges auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung.

Der Hermsdorfer Unternehmer hatte sich vor mehreren Jahren eigens ein Gefährt angeschafft, um in der Gegend um Hermsdorf herum Spuren für den Langlauf ziehen zu können. Bisher blieb ein richtiger Winter mit viel Schnee allerdings aus. Doch Jürgen Georges bleibt optimistisch, schließlich soll die Woche noch einmal Schnee fallen. Auch die Temperaturen bleiben rund um den Gefrierpunkt. Also eigentlich beste Bedingungen! Doch noch brauchen die Langlauffans ein bisschen Geduld – und müssen die Daumen drücken, dass Frau Holle noch kräftiger als in den vergangenen Tagen ihre Betten schüttelt. (ste)

