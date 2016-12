Zu wenig Platz für Busfahrgäste Wie Sardinen in der Büchse stehen die Wartenden an einer Bushaltestelle in Hohnstein. Das will der Ortsvorsteher ändern.

Hohnstein. Die Bushaltestelle an der Sebnitzer Straße in Fahrtrichtung Hohnstein sei eine Katastrophe. Das kritisierte wiederholt Hohnsteins Ortsvorsteher und CDU-Stadtrat Wolf-Dieter Ernicke. Hohnstein sei eine touristisch geprägte Stadt. Und da müsse man auch sichere Bushaltestellen vorhalten. Bei besagter Haltestelle hätten die Fahrgäste gerade einmal einen Quadratmeter Platz, um sich hinzustellen, bevor der Bus kommt. Die Platzverhältnisse an der Staatsstraße sind dort tatsächlich beengt. Doch viel Spielraum hat die Stadt Hohnstein offenbar nicht. „Wir können nicht selbst entscheiden, ob und wie wir die Fläche vergrößern“, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Die Stadt habe einen Termin mit der Straßenmeisterei vereinbart. Dabei müsse man sehen, was machbar sei und was nicht. (SZ/aw)

