Zu wenig öffentliche Stromtankstellen Im Landkreis fährt kaum jemand ein Elektro-Auto. Das liegt auch an der schlechten Infrastruktur.

In Mittelsachsen sind laut Kreisverwaltung 73 Elektrofahrzeuge, davon 55 Autos, unterwegs. Die Zahl der Neuzulassungen ist binnen vier Jahren nicht so rasant gestiegen, wie ihn sich die Bundesregierung gewünscht hätte. Bereits in den nächsten drei Jahren sollen eine Million E-Autos in Deutschland zugelassen sein. „Im Landkreis waren 2012 insgesamt 20 reine Elektrofahrzeuge zugelassen, davon sieben Autos“, sagte Peter Schubert, Geschäftsbereichsleiter Verwaltung, Finanzen und Ordnung im Landratsamt Mittelsachsen. Der Anteil der Ökoflitzer ist weiterhin sehr gering, denn insgesamt registrierte die Zulassungsbehörde im vergangenen Jahr rund 179 000 Autos.

Das sei aber auch kaum verwunderlich, denn öffentliche Strom-Tankstellen gibt es nur wenige, sagte Grünen-Kreisrätin Claudia Glanz während der jüngsten Kreistagssitzung im Berufsschulzentrum (BSZ) „Julius Weisbach“ in Freiberg. Sie fährt selbst ein Elektroauto. „Hätte ich die Möglichkeit, es hier vor Ort aufzuladen, würde ich es nutzen. So muss ich mit meinem alten Benziner herkommen“, sagte die Ärztin aus Geringswalde. Eine Batterieladung reiche nicht, um die Hin- und Rückfahrt zu bewältigen. „Gibt es nicht die Möglichkeit, hier am BSZ eine Stromtankstelle zu errichten?“, fragte sie. Und fügte ironisch hinzu: „Die Sitzungen dauern wahrlich lange genug, um die Batterie zu laden.“ Landrat Matthias Damm (CDU) versprach, den Antrag zu prüfen.

Peter Schubert erklärte auf DA-Nachfrage, dass das Landratsamt in Bezug auf Stromtankstellen nicht der erste Ansprechpartner sei. Vielmehr liegt es an den Energieversorgern, Ladestationen im öffentlichen Raum zu installieren. „Momentan ist der Bedarf relativ gering“, sagte er und verwies auf die Zahl der E-Autos.

Ein Blick auf den E-Tankstellen-Finder zeigt: In Mittelsachsen gibt es tatsächlich nur sehr wenige Möglichkeiten, sein Auto an öffentlichen Stationen aufzuladen. Es sind gerade einmal in drei Orten welche gelistet: jeweils zwei in Frankenberg und Bobritzsch-Hilbersdorf sowie eine in Freiberg an der Zugerstraße – und damit weit entfernt vom BSZ. (DA/sol)

