Zu wenig Kultur am Nachmittag? Für Senioren in Zittau ist nichts los, sagt Regina Hennig. Die SZ hat nachgefragt, welche Angebote es gibt.

Im Winter kann Regina Hennig auf ihrem großen Balkon nichts tun, deshalb wünscht sie sich mehr Kulturangebote. © Mario Heinke

Zittau. Jeden Montag und Dienstag besucht Regina Hennig einen Tanzkurs für Seniorinnen im Sport-und Freizeitzentrum in Zittau-Süd. Der Tanz im Block, im Kreis und als Paar schult Konzentration, Koordination und Taktgefühl. „Die beste Möglichkeit, fit zu bleiben“, sagt die rührige Rentnerin. Sieben der zwanzig Frauen im Kurs sind gesundheitsbedingt oder weil ihnen der Weg von Waltersdorf oder Seifhennersdorf nach Zittau zu weit wurde, jetzt ausgeschieden, erzählt sie. Frau Hennig macht sich nun Sorgen, dass der Tanzkurs mangels Teilnehmerinnen irgendwann eingestellt wird. „Wir suchen Frauen, die mitmachen“, rührt sie die Werbetrommel.

Die restlichen fünf Tage der Woche beschäftigt sich die alleinlebende Rentnerin in ihrer Wohnung, hält per Computer Kontakt zur Tochter in Berlin oder zur Enkelin in Spanien, putzt, liest oder schaut fern. Die Zittauerin sammelt alle Informationen über Veranstaltungen in der Stadt, um in der dunklen Jahreszeit etwas Abwechslung zu bekommen. Das Angebot ist jedoch sehr überschaubar, so Regina Hennig.

Sie wünscht sich mehr Veranstaltungen für Senioren und ganz besonders Lesungen am Nachmittag im Bereich des Stadtkerns. „Die meisten Rentner können sich die Eintrittsgelder durchaus leisten“, sagt sie und ergänzt: „Keiner von uns fährt abends noch gern Auto oder geht zu Fuß im Dunkeln aus.“ In den wärmeren Jahreszeiten sei ein breites Kulturangebot für sie nicht so wichtig, da sie gern ihre Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon pflege. Im Winter sollte das Angebot jedoch besser werden, so ihr Wunsch.

Die SZ hat deshalb bei den Zittauer Kultureinrichtungen mal nachgefragt, welche Nachmittagsangebote für Senioren es gibt.

Das Gerhart-Hauptmann-Theater bietet das Familien-und Senioren-Abonnement für die 15-Uhr-Vorstellungen, die einmal im Monat geplant sind, sagt Lisa Ehren vom Gerhart-Hauptmann-Theater. Das Kronenkino in der Äußeren Weberstraße zeigt jeden ersten Freitag im Monat um 15 Uhr Lieblingsfilme von anno dazumal. In der Reihe „Brunos Filmklassiker“ flimmern Stars wie Heinz Rühmann, Catarina Valente, Theo Lingen, Marlene Dietrich, Marika Rökk, Peter Alexander dort über die Leinwand. Bereits ab 14.30 Uhr verkaufen die Veranstalter dort Kaffee und Kuchen. „Die Reihe wird gut angenommen“, sagt Steffen Tempel von der Hillerschen Villa, die das Kronenkino betreibt. Am 2. Februar findet der nächste Filmnachmittag statt, die Reihe läuft bis Mai.

Zu den ständigen Angeboten der Hillersche Villa gehören auch die „Offenen Treffs.“ Montag, Mittwoch und Freitag ab 14 Uhr treffen sich Zittauer in der Villa am Klienebergerplatz. „Familien mit Kindern und Asylbewerber nutzen den Treff besonders gern, er steht aber allen Altersgruppen offen“, sagt Heike Schöbel von der Hillerschen Villa. Jeden letzten Dienstag im Monat lädt Heilpraktikerin Christine Cieslak zum „Kräuter-Stammtisch“ und vermittelt Wissenswertes rund um die Anwendung der heimischen Kräuter in der Naturheilkunde und in der heimischen Küche. Mit moderner Kommunikationstechnik befasst sich immer montags das „Computer-Café“. Dort beantworten Profis bei Kaffee und Kuchen Fragen zur Technik.

Die Christian-Weise-Bibliothek bietet einen Kreativtreff zum Häkeln und Stricken am Nachmittag an. Ansonsten laufen Vorträge und andere Veranstaltungen aber in den Abendstunden. „Wir haben es auch nachmittags probiert. Es kam keiner und die Berufstätigen haben sich beschwert“, schildert Leiterin Carola Becker ihre Erfahrungen. Die meisten Veranstaltungen organisieren zudem Ehrenamtliche in eigener Verantwortung. Sie nutzen nur die Räumlichkeiten des Hauses und die Bekanntheit der Bibliothek als Treffpunkt. Ähnlich ist die Lage beim Verein „Freiraum“ in der Inneren Weberstraße. „Es gibt eigentlich keine Nachmittagsveranstaltungen“, sagt Mathias Janzen vom „Wächterhaus“.

Regina Hennig hat ein Wochenendabonnement der SZ, bekommt die Freitag- und Sonnabendausgabe der Tageszeitung. Die Veranstaltungstipps für das Wochenende stehen jedoch in der Donnerstagausgabe, erzählt sie. Seit einiger Zeit nutzt sie deshalb den SZ-Veranstaltungskalender im Internet. Sollten dort künftig mehr Nachmittagsangebote drinstehen, würden sich mobile Rentner freuen, sagt Frau Hennig.

