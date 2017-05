Zu wenig Hilfe für Grenzgänger? Aus offizieller Sicht reicht das Angebot. Aber Betroffene klagen über zu wenige Therapeuten und lange Wartezeiten.

Die Leiterin der Arche Wohnstätten gGmbH, Gabriela Markus, im Gespräch mit Petra S.. Sie ist Borderline-Patientin. © Dietmar Thomas

Mit 18 fing es an. Die ständige Traurigkeit. Petra S.* fehlte der Antrieb. Sie hatte Angst, vor allem vor Prüfungen. „Ich war einfach nicht belastbar“, sagt die heute 60-Jährige. Sie ging zum Arzt, der verschrieb ihr Medikamente. Spezialisten gab es damals keine. Auch keine Selbsthilfegruppe. Petra S. hatte nur sich und die Medikamente. Die halfen auch. Die Heulanfälle wurden weniger, die Prüfungsangst ließ nach. Ganz verschwinden sollten die Symptome allerdings nicht.

Petra S. lebte ihr Leben weiter, bekam zwei Kinder, arbeitet als Kindergärtnerin. Doch der Stress nahm zu, der Druck, beruflich, privat, zu Hause. Dazu noch das Mobbing auf der Arbeit. Die Depressionen wurden wieder stärker. Sie kam zur Behandlung ins Fachkrankenhaus Bethanien nach Hochweitzschen. Dort stellte der behandelte Arzt eine neue Diagnose: Borderline. Petra S. war eine Grenzgängerin. Sie selbst hatte schon gespürt, dass sich etwas verändert hatte. Wie sich die Persönlichkeitsstörung bei ihr geäußert hat, darüber will die Döbelnerin nicht sprechen. Laut der Borderline-Plattform im Internet zeigen sich bei den Betroffenen verschiedene Symptome. Dazu gehören können impulsives Verhalten, Schwarz-Weiß-Denken, Selbstverletzung, Depression oder Angst.

Behandelt werden konnte Petra S. in Döbeln nicht. Sie musste nach Pirna. Die dortige Klinik behandelt Patienten mit der Diagnose. Im Altkreis gibt es dagegen, so die Erfahrungen von Petra S. und anderen Betroffenen, kaum einen Therapeuten, der Borderline-Patienten annimmt. „In der Klinik wurden die Ursachen für die Krankheit aufgezeigt. Wir haben gelernt, wie wir richtig damit umgehen“, erzählt die Döbelnerin über ihren Klinikaufenthalt 2007.

Nur ein Jahr später hat sie in ihrer Heimat eine Selbsthilfegruppe gegründet. „Grenzgänger“ ist mit sechs Mitgliedern gestartet, damals noch ohne Förderung durch die Krankenkassen. Inzwischen treffen sich elf Frauen und ein Mann zwischen 25 und 60 Jahren einmal in der Woche in der Kontakt- und Beratungsstelle am Döbelner Körnerplatz. „Jedes Treffen beginnt mit einem Blitzlicht. Wir erzählen uns, wie es uns geht“, sagt Petra S. Daraus ergebe sich oft ein Thema für weitere Gespräche. Aber die Mitglieder gehen auch zusammen zum Sport oder feiern Weihnachten. „Es ist eine Mischung aus Kultur, Gesprächen und Sport“, sagt die Leiterin. Die meisten Betroffenen erfahren von ihrem Therapeuten von der Gruppe. So, wie Ellen B.*.

Die 48-Jährige geht seit 2013 regelmäßig zu den Treffen. „Die Gruppe ist sehr wichtig für mich, sie bringt Struktur in den Tagesablauf und man kann dort sein, wie man ist.“ Neben der Partnerin wissen noch ihre Mutter und eine weitere Freundin von der Krankheit. „Meine Mutter sagt, sie versteht es, aber sie verhält sich nicht so“, sagt Ellen B., die seit 2001 wegen Borderline in Behandlung ist. „Einige haben auch schon zu mir gesagt: Reiß Dich zusammen! Dann ziehe ich Grenzen und baue Mauern auf.“ Doch trotz allem: Die Gruppe kann einen Therapeuten nicht ersetzen.

Die Borderlinerin bedauert, dass es in der Region neben der Selbsthilfegruppe nur wenig Hilfsangebote gibt. Ihr fehlt eine Beratungsstelle, vor allem für Kinder und Jugendliche. Ein Anlaufpunkt, bei dem man schnelle Hilfe bekommt. Denn das sei bei den Therapeuten und in den Kliniken derzeit sehr schwer. „Meinen ersten Therapeuten habe ich nach einem Jahr gefunden“, erzählt die Frau. Es stünden zwar viele Namen im Telefonbuch, aber: „Manche praktizieren schon nicht mehr. Und nicht alle Therapeuten behandeln Borderline und bieten die spezielle Therapieform an“, sagt Ellen B. „Wenn man sich einmal entschieden hat, Hilfe anzunehmen, dann sollte die auch schnell kommen.“ Schwer sei es auch, einen Platz in der Tagesklinik zu bekommen, die das Fachkrankenhaus Bethanien in Döbeln betreibt. Auch dort war Ellen B. schon öfter. „In der Klinik gibt es eine feste Tagesstruktur. Man muss 8.30 Uhr da sein. Es geht bis 16 Uhr. Dazwischen gibt es Gespräche mit Therapeuten und in der Gruppe. Die Medikamente werden eingestellt“, erklärt die 48-Jährige. Früher hätte die Wartezeit auf einen Platz in der Klinik zwei bis maximal drei Wochen betragen, derzeit seien es bis zu sechs.

Gabriele Markus, Leiterin der Arche Wohnstätte gGmbH Waldheim, kann die langen Wartezeiten bei den Therapeuten bestätigen. Bis zu einem halben Jahr dauere es, so ihre Erfahrung. „Das ist aber noch ein überschaubarer Rahmen bei der Krankheit“, sagt sie. Die Leiterin der Arche, zu der die Kontakt- und Beratungsstelle Döbeln gehört, ist der Meinung, dass im Altkreis inzwischen ein schönes Netzwerk für die psychisch Kranken entstanden ist.

Der Psychiatriekoordinator des Kreises, Matthias Gröll, betont, dass die Zeiten von mehreren Hundert Betten in einer Klinik mit Gittern vor den Fenstern vorbei sind. „Wir haben in Mittelsachsen ein breitgefächertes Angebot an ambulanten, stationären sowie teilstationären Einrichtungen.“ Er nimmt die Therapeuten im Kreis in Schutz: „Nicht selten melden sich die Betroffenen bei mehreren Therapeuten an und nicht wieder ab. Das ist auch ein Grund für die langen Wartezeiten.“

Welche Hilfsangebote es im Landkreis gibt, davon haben sich die Betroffenen am Mittwoch einen Überblick im Döbelner Volkshaus verschafft. Bereits zum neunten Mal hatte Stefan Kießlich vom Verein Betreutes Wohnen Mittweida, durch den Tag der Gemeindepsychiatrie geführt. „Die Veranstaltung ist jedes Jahr ein bisschen gewachsen“, so der Initiator.

*Die Namen sind der Redaktion bekannt.

