Zu wenig große Wohnungen Tut Meißen zu wenig für junge Familien? Diese Frage wurde jetzt heiß diskutiert.

Ein eigenes Zimmer: Welches Kind hat nicht diesen Wunsch. Geringverdiener mit mehreren Kindern, können es sich in Meißen oft nicht leisten, diesen Wunsch zu erfüllen. © Symbolbild/dpa

Aufgeregt nimmt die junge Mutter in der Küchentischrunde im Triebischtaler Kinder- und Jugendhaus Kaff Platz. Ihre Stimme bebt, ein paar Tränen kullern. Seit Jahren suche sie eine bezahlbare Fünf-Raum-Wohnung in Meißen, erzählt die energische Frau. Das Budget ist begrenzt. Sie sei Aufstockerin. Zum Gehalt für ihre Arbeit fließt also zusätzlich Geld vom Sozialamt. Sonst würde die Familie nicht um die Runden kommen. Eine Miete für eine Wohnung, in der jedes Kind wenigstens ein eigenes kleines Zimmer nutzen kann, lässt sich davon jedoch nicht bezahlen.

Den Raum für solche Geschichten hat die Meißner SPD-Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich geschaffen. Unter dem Thema „Familie in Meißen – Was uns bewegt?!“ findet an diesem Abend eine Diskussion im Saal des Kaffs statt. Immer wieder rücken Gäste aus dem Publikum in die Runde an dem zentral aufgestellten großen Tisch. In diesem Fall stößt der Meißner Ortsvereinsvorsitzende Eyk Schade hinzu. Gleichzeitig arbeitet er als Geschäftsführer des Mietervereins für Meißen und Umgebung. Seit Jahren macht er sich stark dafür, bezahlbaren Wohnraum für Familien in der Region zu schaffen. „Jetzt fällt uns auf die Füße, dass Anfang der 2 000er Jahre am Albert-Mücke-Ring so kräftig abgerissen wurde“, sagt er. In den DDR-Neubaublocks hätte es genau die großen und preiswerten Wohnungen gegeben, welche heute fehlten. Mit geringem Aufwand hätten sich zudem aus kleineren Wohnungen größere Einheiten bilden lassen. Kaltmieten von 5,90 Euro, wie sie nach der Modernisierung in einem Block des Mücke-Rings verlangt würden, sind aus Schades Sicht für Geringverdiener und junge Familien mit mehr als zwei Kindern nicht erschwinglich.

Es sind vor allem praktische Probleme, die im Kaff konkret angesprochen werden. Neben teuren Mieten gehören Probleme mit Bus und Bahn dazu. Den neuen Takt auf der S-Bahn-Linie 1 zwischen Meißen und Dresden nimmt eine zweite Mutter aufs Korn. Ab April sollen auf der Strecke wochentags zwischen 5.30 und 8.30 Uhr die Züge alle Viertelstunde rollen. Ebenso in der Feierabendzeit zwischen 15 und 18 Uhr. „Vielen Verkäuferinnen in Meißen, die in Dresden im Handel arbeiten, nützt das gar nichts“, sagt die Frau aus dem Triebischtal. Die meisten Geschäfte in Galerien der Landeshauptstadt öffneten erst 10 Uhr. Dann ist der dichtere Takt allerdings bereits wieder aufgehoben.

Ute Zscheschka, die einen Online-Handel mit Manufaktur-Produkten betreibt, kritisiert das Fehlen einer S-Bahn für Nachtschwärmer. Ein Uhr fährt der letzte Zug von Dresden. Die nächste Möglichkeit gibt es erst wieder halb Fünf. Die Spanne sei zu lang, so die Meißner Unternehmerin.

Der Vorteil an der Runde im Kaff: Mit Christine Hauke von der Stiftung Soziale Projekte, Bürgermeister Markus Renner und Christian Kurzke von der Evangelischen Akademie sind Gesprächspartner zusammengekommen, die nicht nur zuhören, sondern gleichzeitig mit ersten Lösungsansätzen helfen können.

„Da extra eine neue S-Bahn einzusetzen, das dürfte schwierig werden. Dazu muss man ein ziemlich großes Rad drehen“, geht Studienleiter Christian Kurzke auf das Nachtschwärmer-Problem ein. Er rät, besser im Rahmen einer privaten Initiative über mögliche Alternativen nachzudenken. Vielleicht lasse sich durch Eltern ein Bürgertaxi organisieren, schlägt er vor.

Oft wird an diesem Abend deutlich, dass der Ort der Familien-Diskussion mit dem Kaff im Stadtteil Triebischtal hätte nicht besser gewählt sein können. Bürgermeister Markus Renner schreibt fleißig mit und bekommt eine Menge Hausaufgaben mit auf den Weg ins Rathaus. Obwohl die Schlammflut im Triebischtal im Mai bereits drei Jahre her sein wird, hat sich auf dem Abenteuerspielplatz am Kirchbach nichts getan. Nach wie vor ist die Rutsche von unten versperrt, oben ragen große Schrauben gefährlich heraus. Der voraussichtliche Wegfall des Aldi-Marktes liefert einen nächsten Kritikpunkt.

Nach fast zwei Stunden beschließt Susann Rüthrich die Diskussion. Gesprächsbedarf hätte es wohl noch mehr gegeben. Und das nur in einem Meißner Stadtteil.

