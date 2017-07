Zu wenig Geld für neue Kitas Städte und Gemeinden im Kreis Bautzen wollen bis zu 1 300 Plätze schaffen. Doch die Fördermittel reichen nicht.

Und nun? Etliche Städte und Gemeinden im Landkreis Bautzen wollen in neue Kita-Plätze investieren. Doch die Fördermittel, die dafür zur Verfügung stehen, sind begrenzt. Den Kommunen drohen deshalb höhere Ausgaben aus dem eigenen Etat. Das Geld fehlt dann an anderer Stelle. © dpa

Zwei ganze Monate müssen Susann Hell und ihr Lebensgefährte überbrücken. Irgendwie. Das junge Paar lebt in einem Dorf bei Arnsdorf, beide sind berufstätig, arbeiten in Dresden. Vor fast zwei Jahren kam ihr zweites Kind, der kleine Franz, zur Welt. Ab 1. Juni wollten sie ihn in die Krippe geben. Seine große Schwester besucht bereits die Kita am Karswald in Arnsdorf. Doch dort wurden sie vertröstet. „Ab 1. August, früher geht es nicht“, sagt Susann Hell. Denn die Einrichtung platzt aus allen Nähten. Trotz ihrer Jobs müssen die Eltern nun alleine sehen, wie sie die Betreuung bis dahin bewerkstelligen können.

Das Beispiel in Arnsdorf ist exemplarisch für viele Orte im Landkreis. Egal ob in Bautzen, Kamenz oder der Großgemeinde Ottendorf-Okrilla – vielerorts sind Krippen- und Kindergartenplätze rar. Mehr Geburten, Zuzug: In vielen Rathäusern und Gemeindeämtern liegen deshalb schon Pläne für den Bau oder die Erweiterung von Kindertageseinrichtungen in den Schubladen. Insgesamt bis zu 1 300 neue Plätze wollen die Städte und Gemeinden schaffen.

Doch die Vorhaben kosten Geld. Viel Geld. Auf mehr als 20 Millionen Euro summieren sich die Kosten für die Projekte, um neue Kita-Plätze im Landkreis zu schaffen. Gänzlich aus eigener Kraft können sich die Kommunen das nicht leisten – und hoffen deshalb auf Fördermittel, die sie unter anderem auch über das Landratsamt in Bautzen beantragen möchten. Doch wie so oft ist der Kuchen, den es zu verteilen gilt, viel zu klein, um alle satt zu bekommen.

Ständig wachsender Bedarf an Kita-Plätzen

Einen üppigen Happen abhaben wollen unter anderem die Verantwortlichen im Rathaus in Ottendorf-Okrilla. Die Gemeinde am nördlichen Stadtrand von Dresden profitiert bereits seit Jahren vom regen Zuzug. Immer wieder mussten große Beträge investiert werden, um die Kita-Kapazitäten wegen des stetig steigenden Bedarfs zu erhöhen. Nun plant ein freier Träger einen Neubau, will so 65 Plätze schaffen. Mehr als 1,6 Millionen Euro sind dafür in einer ersten Schätzung veranschlagt. Gut die Hälfte, so das Kalkül, könnte über den Landkreis aus Fördertöpfen angezapft werden.

Doch die Ottendorfer sind nicht die einzigen, die im Landratsamt wegen einer Förderung angefragt haben. Die Liste mit eingereichten Projekten und Fördermittelwünschen ist lang. Fast acht Millionen Euro für insgesamt 16 Neubau- und Erweiterungsvorhaben sind angemeldet. Hinzu kommen weitere fünf Millionen Euro für fällige Sanierungen, Umbauten oder Investitionen in Außenanlagen. Doch zu verteilen hat der Landkreis weit weniger. Für dieses und nächstes Jahr haben der Bund und der Freistaat jeweils insgesamt nur eine Million Euro bereitgestellt.

Äußerst wenig, findet auch der erste Beigeordnete im Landratsamt, Udo Witschas (CDU). Um den Bedarf besser gerecht werden zu können, hat der Landkreis die Mittel auf eigene Rechnung aufgestockt. Um an die Mittel von Bund und Land zu gelangen, muss der Kreis für jedes Jahr ohnehin 100 000 Euro beisteuern. „Wir stellen jetzt das Sechsfache zur Verfügung und können damit jedes Jahr immerhin 1,6 Millionen Euro verteilen“, sagt Udo Witschas.

Für alle reicht es nicht

Welche Städte und Gemeinden von dem Geld profitieren werden, ist noch unklar. Fest steht nur: Für alle reicht es nicht. Und es bringe auch nichts, die insgesamt 3,2 Millionen im Gießkannenprinzip über den Landkreis zu kippen. Aktuell wird im Landratsamt nun darüber entschieden, wer letztlich profitieren kann. Die Mitarbeiter schauen genau, wo noch aus anderen Fördertöpfen wie viel Geld geholt werden kann und wo die Investitionen letztlich am dringlichsten sind. Frühestens am Ende des Sommers wird feststehen, wer in den Genuss einer Zuwendung kommt.

In den Rathäusern heißt es derweil abwarten. Wie in Ottendorf hoffen auch die Bautzener auf einen Zuschuss für den Neubau einer Kindertagesstätte am Schützenplatz. Die Stadt plant 186 Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze. 5,7 Millionen Euro sind veranschlagt. Der Bedarf steigt in Bautzen nicht nur wegen der höheren Geburtenrate. Mütter, die sich früher als bisher für den Wiedereinstieg in den Job entscheiden, Zuwanderung und Rückkehrer lassen die Nachfrage klettern, sagt Finanzbürgermeister Robert Böhmer (parteilos). Über zwei Millionen Euro Fördermittel hat die Stadt für die Kita beim Kreis beantragt.

Ob das Geld in vollem Umfang fließen wird, ist fraglich. „Die über den Landkreis vermittelten Landes- und Bundesmittel sind nicht bedarfsdeckend“, klagt Robert Böhmer. Stattdessen droht, dass die Stadt die Lücken mit eigenen Mitteln stopfen muss. „Die Frage der Kinderbetreuung hat für uns als Stadt aber Priorität. Politisch muss uns allen klarwerden, dass andere Ideen und Wünsche hinter Investitionen bei der Kinderbetreuung zunächst zurückstehen müssen“, sagt Robert Böhmer.

In Ottendorf-Okrilla geht es indes nicht nur ums Geld. Was Bund und Land derzeit zur Verfügung stellen, „ist aus meiner Sicht eindeutig zu wenig“, sagt Hauptamtsleiter Udo Rößler, der zugleich noch auf ein ganz anderes Problem verweist. Weil die Kita-Plätze knapp sind, habe die Gemeinde sogar schon Pläne für die Erweiterung von Neubaugebieten vorerst auf Eis gelegt.

Die eingangs erwähnte Kita am Karswald in Arnsdorf findet sich übrigens ebenso auf der Liste des Landratsamtes. Für vergleichsweise geringe 30 000 Euro sollten 15 neue Plätze durch Umbauten im Gebäude entstehen. Das Vorhaben ist sogar schon abgehakt. Die Gemeinde ist erst einmal in Vorkasse gegangen. „Uns wurde damals schon signalisiert, dass es mit den Fördermitteln schlecht aussieht“, sagt Kita-Leiter Andreas Reupert. Doch trotz des Ausbaus hatte Susann Hell kein Glück. Stattdessen zeigten sich die Arbeitgeber kulant. Sie und ihr Freund können ihre angesammelten Überstunden nutzen, um die Zeit bis August zu überbrücken. (mit ste)

Geplante neue Kita-Plätze im Landkreis Bautzen Ort Einrichtung Gesamtkosten neue Plätze Wittichenau Katholisches Kinderhaus 4 000 000 Euro 215 Bischofswerda Kinderzentrum Südstadt 4 500 000 Euro 180 Sohland Hort Frühlingsbergschule 2 000 000 Euro 140 Kamenz Kita Hasenberg/Hort Wiesa 2 200 000 Euro 142 Ottendorf-Okrilla Kita Schwalbennest 1 625 000 Euro 65 Bautzen Kita Am Schützenplatz 5 700 000 Euro 186 Großharthau Kita Apfelbäumchen Großharthau 161 188 Euro 30 Hoyerswerda Kita Krabat Schwarzkollm 1 100 000 Euro 45 Großpostwitz Hort Großpostwitz 90 000 Euro 30 Königsbrück Kita im Louisenstift 150 000 Euro 30 Ohorn Kita Sonnenschein 45 000 Euro 24 Wittichenau Außenstelle Hort im Bahnhof 50 000 Euro 80 Arnsdorf Kita Am Karswald (Villa) 30 000 Euro 15 Lauta Hort Kita Firlefanz 20 000 Euro 30 Göda Hort Göda 6 500 Euro 30 Lauta Hort Kita 10 000 Euro 20 Quelle: Landratsamt Bautzen

