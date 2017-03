Zu wenig Fliegernachwuchs Der Flugsportclub Görlitz hat zu wenig Leute und will keinen langen Nutzungsvertrag. Auch Investitionen sind schwierig.

Junge mutige Flugschüler wie Emma Pohle und Jacob Reichardt, die vor einiger Zeit hier fliegen lernten, braucht der Flugsportclub Görlitz. Nur so kann der Verein wieder wachsen, und nur so können auch die Verpflichtungen, die mit dem Nutzungsvertrag einhergehen, auf breite Schultern verteilt werden. © pawel sosnowski/80studio.net

In der Luft, da ist alles so schön schwerelos, die Sorgen da unten am Boden weit weg. Doch irgendwann ist die Landung in der Realität unausweichlich. Den Segelfliegern des Görlitzer Flugsportclubs geht es so, wenn sie auf ihren Verein schauen. Denn neben dem schönen Hobby, das sie alle vereint und dem sie ab 1. April wieder nachgehen, plagen sie auch Sorgen. Nachwuchssorgen in allererster Linie.

20 Piloten sind sie, die regelmäßig fliegen, sagt Vereinschef Robert Grau. „Aber diese Zahl stagniert. Viele haben durch Beruf und Familie nicht mehr die Möglichkeit, dranzubleiben.“ Nachwuchs in den Verein zu holen ist ebenfalls schwierig. Zwar gibt es immer wieder junge Leute, die sich fürs Segelfliegen begeistern und sich im Verein ausbilden lassen. Doch spätestens, wenn es für sie dann heißt, Ausbildungs- oder Studienplatz suchen, zählen andere Dinge mehr als ein schönes Hobby in der Heimatstadt. „Man investiert viel Zeit in die Ausbildung und dann mit 18, 19, 20 Jahren sind die meisten wieder weg“, so Robert Grau.

Deshalb hat der Verein nun entschieden, vom Erbbaurecht für das Grundstück Girbigsdorfer Straße 85 Abstand zu nehmen, der Stadtrat hat dem in seiner jüngsten Sitzung auch zugestimmt. „Das wäre eine sehr lange Verpflichtung“, erklärt Robert Grau. „Aber die dazugehörigen Pflichten sind mit der jetzigen Personaldecke nicht zu leisten. Zumal die Verantwortung dafür nur auf sehr wenigen Schultern lastet.“ Es gehe dann immerhin um den Erhalt von Objekten und Sanierungen. Nötig wären diese allemal, Dach oder Außenfassade der Halle müssten schon mal gemacht werden. Aber das kann der Verein finanziell schwer leisten. Es gibt zwar den jährlichen Betriebskostenzuschuss von der Stadt, ohne den der Verein laut Robert Grau auch gar nicht existieren könnte. Aber grundsätzlich sei das Thema Finanzen ein schwieriges. Außer der Sparkasse, die oft hilft, gebe es kaum Sponsoren.

Der Vertrag mit der Stadt, laut dem der Flugsportclub das Grundstück auf dem Flugplatz kostenlos nutzen darf, läuft trotzdem vorerst bis Ende August 2029. Ursprünglich sollte er bereits fünf Jahre früher enden. Doch die Verlängerung war nötig, um die Investition des Vereins – eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Hangars – zu sichern.

Mit einem Erbbaupachtvertrag wären den Flugsportlern mehr als 99 Jahre Nutzungsrecht für das Grundstück zugesprochen worden. Das wurde eigentlich 2007 schon vom Stadtrat genehmigt, konnte so aber wegen eines Wegerechts noch nicht ins Grundbuch eingetragen werden.

Der Flugsportclub Görlitz ist nur einer der Nutzer des Görlitzer Flugplatzes, der Fliegerclub Eibau-Oberlausitz und die Leichtflieger Oberlausitz zwei weitere. Verwaltet wird der Flugplatz mit von der Flugplatz Rothenburg/Görlitz GmbH. Schon seit Längerem wünschen sich die Vereine mehr Beachtung, vor allem mit Blick auf den Flughafen Rothenburg, der mehr im Fokus stehe. Für Görlitz wünschen sie sich zumindest eine befestigte Landebahn. „Wir sollten uns als Stadt mehr um den Flugplatz kümmern“, sagte Stadtrat Günter Friedrich in der jüngsten Ratssitzung. Ein „bescheidener Ausbau“ wäre wichtig. OB Siegfried Deinege kündigte an, dass der Verwaltungsausschuss des Stadtrates das Thema Flugplatz bald auf dem Tisch habe.

