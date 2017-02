Zu wenig Eishockey-Fans auf Reisen Dass die Zeit ohne eigenes Stadion schwer für die Tornados aus Niesky wird, ist klar gewesen. Nun liegen Zahlen vor.

Trainer Jens Schwabe beim Training mit dem Eishockeyteam Tornado Niesky in der Eishalle in Weißwasser. Nicht nur für die Spieler ist der Weg in die Eisarena weit. Auch weniger Besucher kommen in dieser Saison. © André Schulze

Beim vergangenen Spiel sind nur 280 Zuschauer in die Weißwasseraner Eisarena gekommen. Diese Entwicklung sei hart an der Grenze, der Vereinsbilanz eine schwarze Null einzubringen. Die Situation ist nicht ideal. Hierin sind sich alle einig beim Stammtisch des Eislaufvereins Niesky (ELV). Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann ist zu diesem Termin gekommen, um die neuesten Informationen zum Eisstadion zu geben. Auch sie weiß, wie groß die Hoffnungen sind, zur nächsten Saison wieder in Niesky spielen zu können. Denn die Nachrichten aus dem Verein klingen besorgt.

Präsident Jörn Dünzel sagt: „Es ist eingetreten, womit wir gerechnet haben: Mit dem Fortschreiten der Saison gestaltet sich die Planung schwieriger.“ Dabei geht es um die Trainingszeiten in der Eisarena in Weißwasser sowie auch um die Spiele. Der erste Vorsitzende Gerd Jandik berichtet, wie er versucht hat, mit dem Eishockeyclub 2007 Berlin einen anderen Termin zu finden.

Weil der Gegner für diesen Sonnabend, den 4. Februar, aber eine Ruhepause vor dem Spiel gegen Niesky braucht, findet das Spiel wie geplant an diesem Datum ab 18 Uhr statt. Zwei weitere Spiele für diese Saison sind noch offen, für diese habe er mit Mühe Termine finden können, die allerdings noch nicht bestätigt sind.

Mindestens ebenso schwer wie fehlende Trainingszeiten und starre Termine sind die Tornados von den Besucherzahlen getroffen. Trainer Jens „Theo“ Schwabe bedauert: „Die Zuschauerzahl für uns ist nicht so da, wie wir gehofft haben.“ Er sieht eine Verbindung dazu, dass die Mannschaft durch das fehlende Training nicht auf der Spitze ihres Könnens steht. Allerdings, darauf weist Jörn Dünzel hin, kann der ELV stolz darauf sein, dass fast 300 Fans die Strecke bis nach Weißwasser zurücklegen.

Denn im Moment sind die Nieskyer Heimspiele ja gewissermaßen Auswärtsspiele. „Welcher Verein schafft es schon, so viele Fans zu allen Auswärtsspielen zu locken?“, stellt er in den Raum. Auch Uwe Ludwig berichtet, dass der von ihm zu jedem Spiel gefahrene Fanbus gut genutzt werde.

Er distanziert sich von Fans, die nach dem Ausstieg aus der neu geordneten Oberliga das Interesse an den Tornados verloren haben. „Die Fans wollen etwas geboten bekommen“, sagt er, „sie sind ein bisschen verwöhnt durch die Oberliga.“ Der Erfolg der Tornados in der Regionalliga Ost gelte da wenig. Momentan steht die Mannschaft mit zwei Punkten Differenz zu den Chemnitz Crashers auf dem zweiten Platz.

Eine andere Sache sei aber, dass das Team sich nicht beliebig verjüngen kann, stellt Jörn Dünzel fest. Die Berliner Gegner hätten in Sachen Nachwuchs vermutlich weniger Probleme. Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann spricht sich dafür aus, nach der Durststrecke eine neue Bilanz zu ziehen: „Die Saison ist, wie sie ist. Wenn das Dach drauf ist, werden eventuell Nachwuchsspieler kommen.“

Karl-Heinz Joseph glaubt, dass sich dies auch auf andere Bereiche übertragen lässt. „Die Zuschauer werden sowieso kommen, schon wegen des neuen Stadions“, ist er überzeugt, „dann kommt auch der Ruck.“ Auch der Verein legt einiges Gewicht darauf, diese Saison so gut wie möglich zu Ende zu bringen. Als amtierender Meister der Regionalliga Ost ist dieses kein unbedeutendes Ziel. „Wir wollen den Titel verteidigen, auch wenn es in diesem Jahr nicht so souverän geht wie im vergangenen“, sagt Trainer Jens Schwabe.

Aus zeitlichen Gründen werden die Tornados jedenfalls nicht an der Relegationsrunde teilnehmen, wenn dieser Plan aufgeht. Gerd Jandik ist auch hier mit dem Ligenleiter in Kontakt getreten, aber der ELV hat sich schließlich selbst dazu entschlossen, nicht teilzunehmen, wenn eine solche Runde stattfinden sollte.

Damit Mitte Oktober auch das Eis für das erste Spiel bereitsteht, sagt Beate Hoffmann nach jetzigem Stand zu, dass die Arbeiten Ende August beendet sind. Mit vier Wochen soll es beim ersten Mal länger dauern als sonst. Vom zuvor gesetzten Termin im Frühjahr müssen sich die Stadt und der Verein leider verabschieden. Im Stadtrat am Montag will Beate Hoffmann Genaueres zum neuen Stand bekannt geben.

