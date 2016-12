Zu Weihnachten in der Tabelle vor Dresden Die Füchse haben in einem Krimi in Heilbronn triumphiert. Dabei sah alles nach einem bitteren Abend aus.

Füchse-Torwart Maximilian Franzreb war auch in Heilbronn ein starker Rückhalt seiner Mannschaft. Er kaufte wie hier in einem früheren Spiel dem Dresdner Arturs Kruminsch immer wieder den Schneid ab. Und im Penaltyschießen hielt er alles. © Thomas Heide

Ehrlich – es war schon eine andere Überschrift getippt. Aber ein Treffer von Dennis Swinnen 52 Sekunden vor Schluss und zwei überragende Penaltyspieler haben für einen 2:1-Sieg der Lausitzer Füchse beim Tabellenletzten Heilbronn gesorgt. Die Füchse stehen damit bei 49 Punkten, sind wegen der Niederlage von Dresden in Bietigheim an den Eislöwen vorbei auf Platz vier gezogen. Das ist Weihnachten, wie es sich die Fans erträumt hatten.

Dass die Heilbronner Falken keine leichte Kost werden würden, war schon vor dem Spiel schon klar. Die Falken sind zwar Tabellenletzter, haben aber zuletzt zumindest zu Hause aufhorchen lassen. Vor einer Woche bezwangen sie Bayreuth mit 4:0, vor zwei Wochen den Tabellendritten Kassel nach Verlängerung. Wieder in den Playdowns um den Klassenerhalt spielen zu müssen, damit haben sich die Falken noch längst nicht abgefunden. Der Abstand zu Platz zehn beträgt „nur“ elf Punkte, und eine halbe Saison ist ja noch zu spielen.

Zu Beginn des Spieles hatten beide Mannschaften Probleme, gefährliche Offensivaktionen herauszuspielen. Eine schmerzhafte Erfahrung machte Füchse-Stürmer Jens Heyer, der einen Schläger ins Gesicht bekam, und verletzt vom Eis musste. Für die Füchse, die mit drei Reihen plus Wechselspieler Ryan Warttig angereist waren, ein Problem. Ab dem Mitteldrittel konnte Heyer aber wieder mitspielen. Höhepunkt des ersten Abschnitts war ein Pfostenschuss von Dennis Swinnen, aber insgesamt war das torlose Unentschieden nach 20 effektiven Minuten alles andere als ein Zufall.

Das Mitteldrittel ging dann nicht nur wegen des Tores an die Gastgeber. Die Füchse begannen zwar mit einer Chance für Parkkonen, aber dann gelang dem aus Berlin stammenden Marvin Krüger der Führungstreffer für die Gastgeber. Wenig später hatte Ex-Fuchs Kevin Lavallee den zweiten Treffer auf dem Schläger, aber diesmal blieb Torwart Maximilian Franzreb Sieger. Die Füchse kamen nach wie vor nicht ins Spiel. Auch zwei Überzahlen in Folge brachten nichts, die zweite war nach einer Strafe gegen Thomas Götz sogar vorzeitig zu Ende. Heilbronn drängte danach weiter auf den zweiten Treffer, aber Franzreb hielt seine Mannschaft im Spiel.

Mit fortlaufender Spielzeit stellte sich immer mehr die Frage, ob die Lausitzer Füchse überhaupt noch ein Mittel gegen die kompakte Heilbronner Abwehr und den starken Torwart Andrew Hare finden würden. Hare, ein 26-jähriger Kanadier, der in den vergangenen drei Jahren sein Geld in Frankreich und Norwegen verdient hat und seit gut zwei Wochen in Heilbronn ist, wehrte die Versuche der Füchse immer wieder ab. In den letzten Spielminuten berannten die Füchse regelrecht das Tor der Gastgeber und erhöhten immer mehr das Risiko. Die Heilbronner nutzten das zu einigen gefährlichen Kontern, aber Franzreb hielt seine Füchse mit starken Paraden immer wieder im Spiel. Knapp eine Minute vor Schluss nahm Füchse-Trainer Hannu Järvenpää eine Auszeit. Tatsächlich gelang das Wunder: Topscorer Dennis Swinnen sorgte 52 Sekunden vor Schluss auf Vorlage von Jakub Svoboda für den Ausgleich.

In der Verlängerung mussten die Füchse eine Strafe gegen Kapitän André Mücke überstehen, schafften das und drehten dann auf. Die Füchse erspielten danach eine Chance nach der anderen, kamen selbst noch zu einer Überzahl, trafen noch den Pfosten, aber es ging in das Penaltyschießen. Dabei hatten die Füchse zwei Matchwinner: Maximilian Franzreb hielt alle drei Versuche der Gastgeber, Jeff Hayes behielt mit dem dritten Füchse-Versuch die Nerven und sorgte für den zweiten Punkt.

Heilbronner Falken – Lausitzer Füchse 1:2 n. P. (1:0, 0:0, 0:1)

1:0 Marvin Krüger 23:48 (Assist: Gelke, Bär)

1:1 Dennis Swinnen 59:08 (Svoboda)

1:2 Jeff Hayes 65:00 (Penalty)

Penaltyschießen: Lavallée gehalten, Swinnen gehalten / Kirsch gehalten, Svoboda gehalten / Schwartz gehalten, Hayes Tor

Heilbronner Falken

Tor: Hare

Verteidigung: Botzenhardt, Heywood, Vogl, Forster, Martens, Harty, Kurz

Sturm: Kirsch, Schwartz, Lavallée, Järveläinen, Bär, Krüger, Helms, Gron, Kircher, Stöber, Gelke, Eberhardt

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac – Geiseler, Fischer

Sturm: Svoboda, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Palka – Lüsch, Schmidt, Kubail – Warttig

Schiedsrichterin: Nicole Hertrich

Strafen: Heilbronn 12, Weißwasser 8

Zuschauer: 1 264

