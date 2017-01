Zu warm, zu nass, aber sonnig Dresdens Wetterbilanz fällt durchwachsen aus – zumindest wenn es um einen trockenen Sommer geht. Aber auch der Herbst war feuchter als sonst.

Dunkle Regenwolken ziehen über dem Dresdner Zwinger auf. © dpa

Ist das schon der Klimawandel? Das mögen sich Statistiker fragen, wenn sie den Wetterbericht für Dresden im vergangenen Jahr lesen. Während das Deutschlandwetter insgesamt mit einem Plus von 1,4 Grad deutlich zu warm war, lag in Dresden die Jahresdurchschnittstemperatur bei nur 1,2 Grad über dem Vergleichswert. Neben dem Saarland war Sachsen das einzige Bundesland, das 2016 mit einem Niederschlagsüberschuss beendete. An der Wetterstation Dresden-Klotzsche regnete es knapp zehn Prozent mehr im Vergleich zum Mittelwert aus den Jahren 1961 bis 1990. Mit knapp 1 700 Stunden schien dafür aber auch die Sonne in Dresden länger als sonst üblich – immerhin sieben Prozent länger als der Mittelwert vorgibt.

Zu warm, zu nass, aber sonnig – so klingt die Dresdner Bilanz. Dabei begann das Jahr 2016 eher trocken. Im Winter fielen zehn Prozent, im Frühling sogar 20 Prozent weniger Niederschlag. Dagegen regnete es im Sommer und im Herbst überdurchschnittlich viel. Schwere Gewitter und extreme Niederschläge bescherten der Stadt den viertnassesten Juni seit 1961. Nur in den Jahren 1969, 1995 und 2013 regnete es mehr. Auch der Juli verzeichnete ein Niederschlagsplus von 150 Prozent. Für Ausgleich sorgte eine Umstellung der Großwetterlage Ende Juli. Im August fiel nur halb so viel Regen wie im langjährigen Mittel. Den Ausgleich lieferte der Oktober, der mit 101 Millimeter Regen als der drittregenreichste Oktober zu Ende ging. Noch nasser war zuletzt der Oktober 1981. Der letzte Monat des Jahres war wiederum zu trocken. Gerademal an einem Tag im Dezember wurde von der Station Dresden-Klotzsche Niederschlag in Form von Schnee gemeldet.

Alle Jahreszeiten im Jahr 2016 fielen, wie in den vergangenen Jahren auch, zu warm aus. Wechselhaftes Wetter prägte den Sommer. So fiel es kaum auf, dass die Sommertemperatur den langjährigen Vergleichswert um 1,3 Grad Celsius übertraf. Richtig heiß und sommerlich wurde es allerdings erst Ende August und ganz besonders im September: Die Monatsmitteltemperatur überstieg um 3,4 Grad den Klimareferenzwert. Der Rekord von 1982 mit 15 Sommertagen wurde mit 14 Tagen nur knapp verfehlt. Gemeinsam mit 1982 zählt nun 2016 zu den Jahren mit den drittwärmsten Septembermonaten seit 1961. Nur 1999 und 2006 war es noch heißer. Nicht ganz so extrem wie 2015, aber mit einem Monatsmittel von 2,3 Grad Celsius verabschiedete der Dezember das Jahr 2016 wiederholt deutlich zu warm.

