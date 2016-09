Zu viele Schnäbel zum Sattwerden Das Storchenjahr 2016 war eher durchwachsen – das Nahrungsangebot in der Röderaue setzte den Eltern bei der Jungenaufzucht Grenzen.

Nicht immer ist die Aufzucht von mehreren Jungtieren wie hier gelungen – es gab einfach zu wenig Futter. Oft mussten die Naturschützer eingreifen, Junge retten oder von anderen Storcheneltern mit aufziehen lassen. © Manfred Müllers

Es hätte ein neuer Rekord werden können. Im Frühjahr lagen fünf Eier im Storchennest auf dem Grundstück des Görzigers Matthias Marth. Und sie wurden auch alle erfolgreich ausgebrütet, was nicht immer der Fall ist. Am 13. Mai aber lag ein Junges neben dem Betonmast in Marths Garten. Da am Tag zuvor keine fremden Störche in der Umgebung zu sehen waren, hatten wohl die Eltern das Kleine vom Horst geworfen. Das ist bei Störchen nicht ungewöhnlich. Reicht die Nahrung nicht aus, um alle hungrigen Schnäbel zu versorgen, wird das schwächste Jungtier geopfert, damit die anderen überleben können. Aber am 22. Mai lag schon wieder ein toter Jungstorch am Boden und einen Tag später gleich der nächste. „Ich hatte auf eine erfolgreiche Viererbrut gehofft“, sagt Matthias Marth. „Immerhin ist das 1994 schon einmal geglückt.“ Viererbruten gelten bei Weißstörchen als überdurchschnittlich. Sollen sie gelingen, muss aber alles stimmen: gute Nistbedingungen, keine Storchenkämpfe, optimales Wetter und vor allem ein ausreichendes Nahrungsangebot. Damit sich der Bestand halten kann, sollten 2,5 bis drei Junge den Herbstzug gen Süden antreten. In Görzig waren es diesmal nur zwei, die sich Anfang August auf den Weg machten.

Guter Vergleich zur Westlausitz

Im Altkreis Großenhain gab es in diesem Jahr 27 Bruten, insgesamt 59 Junge flogen aus – das macht eine Erfolgsrate von 2,18. Sie liegt eher unter dem langjährigen Mittelwert, aber auch nicht so stark, dass man enttäuscht sein müsste. „Die Zeiten, in denen die Nachwuchszahlen die 100er-Marke überschritten, sind längst vorbei“, sagt der Großenhainer Horst Köppler. „Das war in den 1990er Jahren, und seitdem verzeichnen wir einen Rückgang.“ Die Storchenschützer sehen die Ursache dafür vor allem im sinkenden Nahrungsangebot – verursacht durch die intensive Bewirtschaftung der Agrarflächen. Denn jeder zusätzliche Schnabel stellt die Storcheneltern vor große Herausforderungen.

In den ersten Wochen müssen sie vor allem Regenwürmer, Schnecken und Insekten auf den Horst bringen. Später werden die Beutetiere größer – bis hin zu Schermaus und Maulwurf. Ein ausreichendes Nahrungsangebot finden die Störche aber nur auf offenen Flächen, vor allem auf Weideland. Ist der Bewuchs auf den Grünflächen zu hoch, wird die Jagd erschwert und viele Jungtiere verhungern. Intensiv genutzte Äcker geben für die Ernährung der Störche nur kurzzeitig etwas her, Mais- und Sonnenblumenkulturen gar nichts. Am günstigsten für die Tiere wäre die stufenweise Nutzung von Agrarflächen, weil es da bei jedem Schnitt ein ordentliches Nahrungsangebot gibt. Aber das macht heute fast kein Landwirt mehr. Hinzu kommen Düngemittel und Pflanzengifte. „Muss man wirklich schon vor dem Ackern die Stoppelflächen vergiften“, fragt Peter Reuße.

Der Treugeböhlaer ist fast das ganze Jahr über unterwegs, um vernünftige Nistbedingungen für die Weißstörche zu schaffen. Im Herbst oder zum Ende des Winters erklettern die Storchenschützer die Brutplätze, von denen die meisten künstlich angelegt wurden, um sie zu reinigen. Hat sich im Storchennest zu viel Moos und Gras angesammelt, kann das Regenwasser nicht mehr ablaufen, und die Jungstörche sterben oft an Erkältungskrankheiten. Auch Bindfäden und Plastikmüll, den die Eltern im Vorjahr angeschleppt haben, müssen beräumt werden; daran kann der Nachwuchs ersticken. Im Gebiet des Altkreises Großenhain gibt es etwa 50 Storchennester, von denen aber nicht alle regelmäßig bebrütet werden.

Dennoch werden alle von den Naturschützern in Zusammenarbeit mit den Grundstücksbesitzern erhalten und regelmäßig gepflegt. Wie etwa in Kalkreuth und an der Paulsmühle, wo in diesem Jahr die absturzgefährdeten Storchennester entfernt und der marode ehemalige Gärtnereischornstein abgebaut wurden. Beide Storchenpaare erhielten neue sichere Nester auf Betonmasten zum Brüten.

Während in Kalkreuth drei Junge großgezogen wurden, scheiterte die erst sehr spät begonnene Brut vor der Paulsmühle an der Unerfahrenheit des wohl noch jungen Storchenpaares. Neue Nester auf Betonmasten wurden im Reiherhof und in Uebigau gebaut. Während im Reiherhof die Brut erfolgreich war, begann das neue Storchenpaar in Uebigau noch nicht zu brüten.

In Stölpchen und Folbern kam während der Jungenaufzucht jeweils ein Altstorch ums Leben. Die Storchennestbesitzer bemerkten dies rechtzeitig, so dass die Storchenschützer die Jungstörche retten konnten. Der verbliebene Altstorch in Stölpchen konnte allein einen und der in Folbern zwei Junge großziehen. Die zwei in Stölpchen entnommenen, noch sehr kleinen Jungstörche wurden zuerst einige Zeit im Heimattiergarten Riesa aufgezogen, bevor sie in Koselitz und in Dobra zugesetzt wurden und dort neue Eltern erhielten. Von den bereits größeren drei Jungen in Folbern wurde einer entnommen und in Lenz zugesetzt, wo er erfolgreich mit seinen zwei neuen Nestgeschwistern ausgeflogen ist. Ohne diese Betreuungs- und Schutzmaßnahmen wäre die Storchenbilanz zwischen Elbe und Röder wohl wesentlich ernüchternder ausgefallen. „Wenn wir die Nestlingsverluste mit der benachbarten Westlausitz vergleichen, müssen wir uns nicht verstecken“, sagt Peter Reuße. „Dort herrschen für Störche eigentlich viel bessere natürliche Bedingungen, aber es fliegen lange nicht so viele Jungtiere aus wie bei uns.“

