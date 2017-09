Zu viele Baustellen? So schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie, sagen einige Stadträte. Oberbürgermeister Ahrens findet nur eine Stelle problematisch.

An den Schilleranlagen wird schon seit einiger Zeit gebuddelt. © Uwe Soeder

Die vielen Baustellen in Bautzen stehen in der Kritik. „So oft wie in diesem Jahr haben mich die Bürger noch nie auf die vielen Sperrungen angesprochen“, erklärt Karsten Vogt. Der CDU-Stadtrat ist sich sicher, dass die Fülle der Baustellen auch dafür sorgt, dass die Aggressivität bei den Autofahrern in der Stadt steigt. „Die Leute wurden ja zum Teil an den Rand der Verzweiflung gebracht“, sagt er. Auch viele Leser der Sächsischen Zeitung teilen die Meinung. „Überall nur Baustellen in Bautzen. Da sind am Nachmittag alle Kreuzungen dicht. Ist das Chaos gewollt?“, kommentiert Helga Krautschik auf der Facebook-Seite der SZ Bautzen. Ähnlich sieht das René Haaser. „Im Moment ist die Stadt ein einziges Desaster. Die Altstadt ist dicht, egal, ob stadteinwärts oder in die andere Richtung“, schreibt er. Tatsächlich rollen derzeit an der Taucherstraße die Bagger, die Schilleranlagen sind nach wie vor eine Sackgasse, der Holzmarkt ein Nadelöhr.

Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) findet nur eine Stelle in der Stadt wirklich schwierig. „Hauptproblem ist die Baustelle an der Zeppelinstraße“, sagt er. Mit der Sperrung der Straße falle eine wichtige Route im Stadtgebiet weg, was wiederum Auswirkungen auf andere Straßensperrungen hat. An der Eisenbahnbrücke baut federführend die Deutsche Bahn. Auch im kommenden Jahr müssen Autofahrer dort mit Einschränkungen leben. Deshalb, so der Oberbürgermeister, wird sich an der Situation so schnell nichts ändern. Ein wenig Hoffnung macht Ahrens den genervten Autofahrern dann aber doch. So verspricht er, sich anzuschauen, ob sich die Baustellen besser strukturieren lassen. (SZ/mho)

zur Startseite