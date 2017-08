„Zu viele Akteure, zu viele Interessen“ Der Förderverein arbeitet an einem Geschichtspfad durch das ehemalige Kriegsgefangenenlager – tritt dabei aber auf der Stelle.

zurück Bild 1 von 2 weiter Peter Franke ist der erste Vorsitzende des Fördervereins Ehrenhain. Er lebt in Strehla. © Lutz Weidler Peter Franke ist der erste Vorsitzende des Fördervereins Ehrenhain. Er lebt in Strehla.

Das Kriegsgefangenenlager Zeithain bestand zwischen 1941 und 1945. Insgesamt sind darin rund 25 000 bis 30 000 sowjetische Soldaten ums Leben gekommen. Gründe waren vor allem mangelhafte Ernährung und katastrophale hygienische Bedingungen.

Herr Franke, Sie haben am Freitag zu einem Runden Tisch zum Thema Geschichtspfad eingeladen. Wo liegt das Problem?

An der Umsetzung des Natur- und Geschichtspfades arbeiten zu viele Akteure mit zu vielen unterschiedlichen Interessen.

Welche sind das?

Das ist zum einen der Sachsenforst, dem das Gelände gehört und der den Wald schonen möchte. Zum anderen sitzt die Stiftung Sächsischer Gedenkstätten mit im Boot. Sie ist der Träger des Pfades und will das Gelände unter dem Gesichtspunkt des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers präsentieren. Wenn wir über die Zuwegung sprechen, schaltet sich außerdem die Naturschutzbehörde des Landratsamtes ein. Denn die Wege führen durch Landschaftsschutzgebiet. Die Behörde fürchtet Touristenströme, die die Natur stören könnten.

Und dann wäre da noch Ihr Verein, der Förderverein Ehrenhain.

Genau. Wir als Verein haben das Interesse, das Kriegsgefangenenlager – eines der größten in Europa – in seinem ganzen Ausmaß zu veranschaulichen. Neben dem Natur- und Geschichtspfad wollten wir etwa Aussichtstürme aufstellen. Aber die Idee wurde von anderen Akteuren gekippt. Türme könnte man höchstens an den Rändern aufstellen. Aber dann erfüllen sie aus unserer Sicht ihren Zweck nicht mehr.

Die Teilnehmer der internationalen SCI-Camps pflegen jährlich das, was vom Kriegsgefangenenlager noch übrig ist. Ist das überhaupt sinnvoll?

Ja, und nein. Wir wären in Sachen Natur- und Geschichtspfad gern schon viel weiter. Aber wir stecken fest. Die Teilnehmer der SCI-Camps sichern im Grunde nur das, was ihre Vorgänger im Vorjahr schon gesichert haben – Grundrisse der Baracken zum Beispiel. Aber es entsteht gerade nichts Neues. Das ist das Traurige.

Das liegt auch daran, dass Ihr Förderverein seit Jahren im Clinch mit der Stiftung Sächsische Gedenkstätten liegt. Warum eigentlich?

Unserer Ansicht nach wird im Vergleich zu anderen Opfergruppen weniger Engagement darauf verwendet, das Gedenken an die sowjetischen Opfer hochzuhalten. Aktuell ist es so: Wir hatten die Geschäftsführung der Stiftung im Februar zu Gast in unserer Vorstandssitzung. Wir haben vereinbart, dass wir alle genannten Akteure an einen Tisch bringen. Schon am nächsten Tag haben wir erfahren, dass die Stiftung die Federführung eines solchen Treffens lieber selbst übernehmen will. Seit dem herrscht Stillstand.

Wie geht es Ihrer Ansicht nach jetzt weiter?

Wir werden weiter versuchen, die Zusammenarbeit mit der Stiftung Sächsischer Gedenkstätten zu verbessern. Ziel ist es, dass sich die Stiftung um Fördermittel aus dem Sächsischen Haushalt für den Natur- und Geschichtspfad bemüht.

Darüber haben Sie am Freitag auch mit Kerstin Lauterbach, Landtagsabgeordnete der Linken, gesprochen. Ist Sie da als Oppositionspolitikerin nicht die falsche Ansprechpartnerin?

Von den anderen Parteien hat sich leider niemand bei uns zurückgemeldet.

Das Gespräch führte Britta Veltzke.

zur Startseite