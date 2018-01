„Zu viel Zuzug ist kontraproduktiv“ Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP) zu Fördermittelwust, Geld, Bad, Schützenhaus, Baustellen und schnelles Internet.

Kinderfreundlich. Anita Maaß, Bürgermeisterin von Lommatzsch, auf dem Kinderspielplatz. Dies war ein langgehegter Wunsch von Eltern. Doch nicht alle Wünsche kann die Stadt erfüllen. © Claudia Hübschmann

Frau Maaß, überrascht es Sie, dass die erste Frage dem geschlossenen Freibad gilt? Sie hatten von einem „guten Tag für Lommatzsch“ gesprochen, als der Stadtrat beschloss, die Fördermittel zurückzuzahlen, um das Bad nicht weiter betreiben zu müssen?

Nein, die Frage überrascht mich nicht. Es war insofern ein guter Tag, weil wir mit dieser Entscheidung den Zeitdruck herausnehmen konnten. Mit unserem Alternativvorschlag, einen Caravanstellplatz nach und nach einzurichten, ging die Landesdirektion nicht mit. Die Investition in einen vollständig ausgestatteten Wohnmobilstellplatz mit Energiesäulen, Trink- und Abwasser zur Versorgung der Wohnmobile sowie der Umsetzung des Freizeitparkes in 2018 hätte uns finanziell und zeitlich überfordert. Würde der Stellplatz nicht oder wenig genutzt, würde man uns zu Recht Geldverschwendung vorwerfen. Da haben wir lieber die 45 000 Euro Fördermittel zurückgezahlt.

Ist das Bad nun endgültig Geschichte?

Sollte sich unsere finanzielle Situation gebessert haben und wir mehr Geld vom Land erhalten, kann die Stadt wieder überlegen, was sie mit dem Gelände macht. Sollte der Wunsch nach einem Freibad weiterhin da sein und soll die Investition von rund einer Million Euro tatsächlich angegangen werden, dann muss Lommatzsch aber auch in der Lage sein, jährlich mindestens 60 000 Euro sowie Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen für die Betreibung aufzubringen.

Wann wird das soweit sein?

Das kann ich nicht genau sagen, das hängt auch vom Freistaat Sachsen ab, davon, wie er die Kommunen mit Geld ausstattet. Wir werden Ende dieses Jahres 2,255 Millionen Euro Schulden haben. Vier Jahre später wären es nach unserer langfristigen Finanzplanung noch 665 491 Euro, 2024 dann 225 000 Euro. Das wären rechnerisch 52 Euro pro Kopf.

In der Stadt wurde im vergangenen Jahr viel gebaut. Händler klagen über Umsatzeinbußen. Warum wird immer an mehreren Stellen gleichzeitig gebaut?

Das ist eine direkte Folge der Förderpolitik des Freistaates und des Bundes. Die Fördermittel werden meist im Frühjahr genehmigt. Dann planen alle Kommunen gleichzeitig und beginnen gleichzeitig im Sommer mit den Bauarbeiten. Also genau dann, wenn auch Bauarbeiter Urlaub haben. Das Geld muss aber bis Jahresende verbaut sein. Also muss an verschiedenen Stellen gleichzeitig gebaut werden.

Es wurden aber nicht nur Straßen gebaut?

Die Enso hat Leitungen für Breitband verlegt. Auch hier das gleiche Problem, bis Jahresende musste alles fertig sein. Weil die Straße einmal aufgerissen war, wurden gleich Gas- und Stromleitungen neu verlegt. Das ist vernünftig, dauert aber auch.

Warum wurde der Kirchplatz gebaut, statt erst mal den Markt fertigzustellen?

Auch das ist eine Folge der Fördermittelbürokratie. Wir wollten das Geld aus dem Programm „Brücken für die Zukunft“ für die Stadtsanierung nutzen, damit den Marktplatz fertigstellen. Doch die begonnene Maßnahme Marktplatz noch auf verschiedene Förderprogramme aufzuteilen, war für uns nicht zu realisieren. Das Geld haben wir deshalb in den Kirchplatz gesteckt. Auch deswegen kam es zu Sperrungen, die nicht vorgesehen waren.

Die Stadt hat ihre Kindereinrichtungen und Schulen auf Vordermann gebracht, die Abwasserproblematik ist weitgehend gelöst, Häuser in der Innenstadt sind saniert, Straßen und Marktplatz werden gebaut, die Grundschule hat eine Sporthalle, die Fußballer haben eine Flutlichtanlage. Was gibt es in Lommatzsch noch zu tun?

Es stimmt, im Großen und Ganzen sind wir erstmal „rum“. Wichtig ist aber auch, das Geschaffene zu erhalten. So sind für die Oberschule neue Fenster nötig und die Fenster der Grundschule müssten eigentlich gestrichen werden.

Die Schulen wurden doch erst vor einigen Jahren saniert?

Ja, aber die Fenster sind Wind und Wetter ausgesetzt. Unterhaltungsmaßnahmen sind notwendig, wenn uns nicht irgendwann der Investitionsstau wieder überfordern soll.

Um das Schützenhaus ist es recht ruhig geworden. Finden dort überhaupt keine Veranstaltungen mehr statt?

Es stimmt, dass wir als Stadt keine eigenen Veranstaltungen mehr organisieren, das Risiko ist einfach zu groß. Dafür haben wir viele Mieter gewonnen, die regelmäßig im Haus ihre Veranstaltungen durchführen. Zukünftig möchte auch der ehemalige Betreiber des „Sachsenhofes“ in Nossen bei uns Tanzveranstaltungen anbieten. Es ist aber keinesfalls so, dass er das Schützenhaus übernimmt. Er ist ein Mieter wie jeder andere.

Nach der Bundestagswahl haben Landespolitiker ihr Herz für den ländlichen Raum entdeckt. Glauben Sie, dass es mehr Geld für die Kommunen gibt?

Ich denke, dass es vor der Landtagswahl im nächsten Jahr ein paar „Bonbons“ gibt. Da muss sich die Landesregierung aber beeilen, damit das noch vor der Wahl für die Bürger sichtbar wird. Dass die Kommunen langfristig mehr Geld erhalten, daran glaube ich nicht.

Wäre es nicht sinnvoll, Landesmittel nach der Fläche einer Gemeinde statt der Einwohnerzahl zu vergeben?

Nein, ein entweder /oder ist schwierig und würde neue Ungerechtigkeiten schaffen. Vielleicht wäre die Orientierung an den Aufgaben in Verbindung mit der zu unterhaltenden Infrastruktur sinnvoller.

Lommatzsch ist unter die 5 000-Einwohner-Grenze gerutscht. Wie wollen sie wieder mehr Zuzug erreichen?

Erst einmal bin ich sicher, dass die ländlichen Werte in den nächsten Jahren wieder mehr geschätzt werden. Mehr Menschen werden längere Fahrzeiten in Kauf nehmen, wenn sie dadurch in einer ruhigen, stressfreien und gesunden Umgebung leben. Zu viel Zuzug ist aber eher kontraproduktiv. Wenn auf der grünen Wiese viele neue Eigenheimstandorte entstehen, die alte Bausubstanz in der Stadt aber verfällt und zudem Menschen im gleichen Alter einziehen, sind Probleme programmiert. Es werden dann auch mehr Plätze in Kindertagesstätten und Schulen gebraucht. Das sieht man jetzt schon in Ballungszentren wie Leipzig. Die Einwohnerzahl zu stabilisieren, die Balance zwischen Jung und Alt zu schaffen, damit auch einen Ausgleich zwischen Stadtkern und dörflichen Lagen, das wäre für mich erstrebenswert, nicht aber grenzenloser Zuzug.

Was war im vergangenen Jahr ihr größter Erfolg, was ihr größter Misserfolg?

Unsere größte Leistung war der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Lommatzsch. Auch bei der Innenstadtsanierung sind wir ein gewaltiges Stück vorangekommen. Ein Misserfolg ist, dass es nicht gelang, die Fördermittelrückzahlung für das Freibad zu verhindern. Allerdings ist es das kleinere Übel angesichts der Alternativen.

Was sind in diesem Jahr die größten Investitionen?

Die größte Herausforderung ist der Breitbandausbau. Der politische Wille ist da, dass alle Ortsteile angeschlossen werden, es keine „weißen Flecken“ gibt. Der Breitbandausbau mittels Glasfaser kostet geschätzt 4,6 Millionen Euro. Zehn Prozent davon müssen wir als Eigenanteil aufbringen. Nach Willen der Landesregierung soll der Breitbandausbau nun vollständig gefördert werden. Ich hoffe, dass das Geld auch kommt. Bis jetzt gibt es ja nur Lippenbekenntnisse.

Das Gespräch führte Jürgen Müller

