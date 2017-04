Zu viel zu tun Unternehmen am Olbersdorfer See und ein Verein packen für Ordnung und Sauberkeit an. Jetzt brauchen sie Hilfe.

150 Leute haben am Sonnabend beim ersten gemeinsamen Umwelttag von Olbersdorf und Zittau am Olbersdorfer See Müll gesammelt. Für die am See ansässigen Unternehmen, die sich mithilfe eines Vereins um Ordnung und Sauberkeit am See kümmern, war das eine wertvolle Unterstützung. © Rafael Sampedro

Kein Badewetter, keine Musikveranstaltung, kein Sportwettkampf – und trotzdem sind am vergangenen Sonnabend mehr Menschen als gewöhnlich für diese Jahreszeit am Olbersdorfer See unterwegs gewesen. Der Grund dafür war der erste gemeinsame Umwelttag, zu dem Olbersdorf und Zittau aufgerufen hatten. Etwa 150 Menschen sind rund um den See im Einsatz gewesen und haben Müll gesammelt, Pflanzen gesetzt und eine Aussichtsbank errichtet. Zwar hatte es in früheren Jahren auch schon Müllsammelaktionen am O-See gegeben, organisiert unter anderem vom Zittauer Sportfischerverein und der Olbersdorfer Wählervereinigung 100pro Olbersdorf. Eine große Aktion wie am vergangenen Sonnabend hat aber bislang noch nicht stattgefunden. Über den großen Zuspruch freuten sich vor allem Olbersdorfs Bürgermeister Andreas Förster (FDP) und Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm). „Das war eine sehr gelungene Aktion“, teilte Thomas Zenker am Wochenende im sozialen Netzwerk Facebook mit. Auch sein Olbersdorfer Amtskollege lobte: „Der Umwelttag war ein großer Erfolg. Er sollte ein Zeichen dafür sein, dass gemeinsame Projekte und Initiativen, vor allem auf dem Gebiet Tourismus/Wirtschaftsförderung, möglich sind.“

Gefreut über den Andrang dürfte sich auch der Verein „Freizeitoase Olbersdorfer See“ haben. Denn die alltägliche Arbeit am See stellt den Verein, dem die dort tätigen Unternehmen angehören, zunehmend vor Schwierigkeiten. Diese sind sogar so groß, dass der Arbeit am See in den zurückliegenden Monaten zweimal viel Zeit im Gemeinderat eingeräumt wurde, denn der See gehört zur Gemeinde Olbersdorf. Das Problem: „Wir als Verein sind für den See nicht verantwortlich. Aber jeder kommt zu uns, wenn mal was ist“, erklärte René Dreier, einer der beiden Geschäftsführer des Campingplatzes am Olbersdorfer See. Nach der Landesgartenschau 1999 hätten sich die Unternehmen immer für attraktive Angebote sowie für Ordnung und Sauberkeit am See eingesetzt und Unterstützung für bestimmte Aufgaben gegeben, so Dreier. Viele Jahre habe das in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit auch gut geklappt: „Wir hatten Arbeitskräfte, die am See Müll sammeln und kleine Reparaturen ausführen konnten.“ Auch die Zusammenarbeit mit dem Olbersdorfer Bauhof funktioniert seit jeher gut. Aber: „Wir haben das Empfinden, dass wir als Verein immer mehr für den See verantwortlich werden“, erklärte René Dreier den Gemeinderäten. Rund 150 000 Euro seien nötig, um die Unterhaltsarbeiten am Olbersdorfer See ein Jahr lang gewährleisten zu können, so Dreier. „Unsere Einnahmen im Verein decken etwa ein Drittel davon.“

Gemeinde investiert in Rasentraktor

Der Verein sei mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo die Arbeit allein nicht mehr zu schaffen sei. „Wir sind zu wenig Mitglieder, haben keinen personellen Pool, auf den wir zurückgreifen können. Damit sind wir immer öfter überlastet. Schließlich haben die Vereinsmitglieder alle ja auch eigene Unternehmen“, so Dreier. Was man brauche, sei eine Perspektive für den Olbersdorfer See – und dafür sieht der Verein in erster Linie die Gemeinde und die Gemeinderäte in der Pflicht.

In einer Ausschusssitzung des Gemeinderats wurde das Problem des See-Vereins vor Kurzem ausführlich beraten. Eine schnelle Lösung hatten die Gemeinderäte zwar nicht parat, trotzdem haben sie den Mitgliedern des Freizeitoase-Vereins auch Hoffnung gemacht. Denn in den Reihen der Gemeinderäte gibt es viel Verständnis für die Sorgen der Vereinsmitglieder. So findet es Matthias Tschirner (FFW), selbst Mitarbeiter im Bauhof, wichtig, nicht in Starre zu verfallen und das Beste aus dem zu machen, was vorhanden ist. Wichtig sei auch, sich auf wesentliche Dinge zu konzentrieren und festzulegen, was wichtig am See ist, so Tschirner.

In dieser Hinsicht hat die Gemeinde schon mal reagiert und einen Rasentraktor gekauft. Dieser soll, besetzt mit einem Bauhof-Mitarbeiter, in der Saison für die Mahd der großen Wiesenflächen am Olbersdorfer See zur Verfügung stehen. Auch das war ein Kritikpunkt, den die Vereinsmitglieder zur Sprache gebracht hatten. Daneben forderten die Gemeinderäte den Freizeitoase-Verein auf, eine Übersicht darüber zu erstellen, was am Olbersdorfer See gebraucht wird und was nicht funktioniert.

Bezüglich zusätzlicher Arbeitskräfte für Ordnung und Sauberkeit am Olbersdorfer See setzt die Gemeinde außerdem auf die neue suchttherapeutische Einrichtung, die in Olbersdorf entstehen soll. Mit dem Betreiber der künftigen Einrichtung, dem Zittauer Suchthilfeverein „come back“, hat es jedenfalls schon Gespräche über solche Tätigkeiten gegeben.

