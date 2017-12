Zu viel Weihrauch:

Acht Schüler in Krankenhaus

Schwarzach am Main. Zu viel Weihrauch haben acht Schüler bei einem Gottesdienst in einer Kirche im bayerischen Schwarzach am Main eingeatmet. Weil ihnen schwarz vor Augen und übel wurde, brachten Rettungskräfte die Schüler am Donnerstag in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Zwei Hubschrauber und etliche Rettungswagen waren bei dem Vorfall in der Abtei Münsterschwarzach im Einsatz.

Polizei stoppt Tim Wiese

mit Lärm-Lamborghini

Hamburg. Die Hamburger Polizei hat Ex-Fußballtorhüter Tim Wiese (36) auf einer nicht überhörbaren Fahrt zum Weihnachtseinkauf gestoppt und seinen Sportwagen sichergestellt. Ein Gutachter soll den 700 PS starken Lamborghini Aventador nun auf technische Veränderungen untersuchen. Der Wagen sei deutlich zu laut gewesen. 139 statt der erlaubten 88 Dezibel habe die Polizei gemessen.

Weihnachtswunsch:

„Nimm meinen Bruder!“

St. John’s. Mit einer Nachricht, die aus der Luft wie der Notruf nach einem Flugzeugabsturz wirkt, hat ein Mädchen aus Kanada den Weihnachtsmann um Hilfe gebeten. „Santa stop here“ (Weihnachtsmann, halte hier an) schrieb die Neunjährige in roten Großbuchstaben in den Schnee vor ihrem Haus in Neufundland, wie der TV-Sender CBC berichtete. „Lass Geschenke da. Nimm Bruder!“ Ein paar Schritte weiter fügte sie hinzu: „Santa, ich habe es versucht! Bruder war nicht auszustehen ...“ Der 13 Jahre alte Bruder nahm die Sache mit Humor. (dpa)

