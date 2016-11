Zu viel Schatten, zu viele Früchte – deshalb wurde am Hirschwinkel abgeholzt Das Rathaus verteidigt die Fällaktion der Wildbirnen und stellt fürs kommende Jahr neue Bäume in Aussicht.

Mehr Schatten und mehr Früchte als erwartet spendeten die Kaukasischen Wildbirnen am Hirschwinkel. Deshalb mussten sie jetzt fallen. © Grüne Liga

Görlitz. Beschwerden von Anliegern und des Großvermieters Kommwohnen führten dazu, dass am Hirschwinkel die Bäume der kaukasischen Wildbirne abgesägt wurden. Das sagt jetzt der Leiter des Görlitzer Tiefbau- und Grünflächenamtes Torsten Tschage.

Die Bäume wurden 1995 vom Grünflächenamt ausgesucht und gepflanzt. Man sei damals davon ausgegangen, „dass es sich um eine reichblühende, schmal- und kleinkronige, nichtfruchtende Baumart handelt“. Aber das war dann wohl in der Praxis doch nicht so. Bereits nach wenigen Jahren habe sich gezeigt, dass die Bäume kräftig wachsen, ebenso Früchte tragen. Und das Rathaus erkannte: So richtig passen die Bäume wohl doch nicht an den Hirschwinkel. Starken Schatten für die unteren Wohnräume habe es gegeben „sowie Unfallgefahr und sonstige Belästigung durch sehr starken Fruchtfall“. „Verstärkt wurde diese Situation durch einen zu geringen Baumabstand in der Reihe von etwa 7,5 bis 8,5 Meter“, so Torsten Tschage.

Nach Beschwerden wurden die Bäume deshalb im Jahr 2005 erstmals bis auf eine schmale Krone zurückgeschnitten. „Bereits damals entstand die Überlegung, die Baumart komplett zu wechseln. Aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel wurde diese Entscheidung aber immer wieder zurückgestellt, so das die Situation weiter fortbestand“, so Torsten Tschage.

Kommwohnen habe dann aber eine „Veränderung dieser unbefriedigenden Situation“ gefordert. Der Grund: Das städtische Unternehmen sanierte die nördliche Bebauung an der Straße. Allerdings fehlte für neue Bäume der Stadt immer noch das Geld. „Da eine unmittelbare Verbesserung der finanziellen Situation im Sachgebiet Stadtgrün nicht zu erwarten war, wurden die Bäume im letzten Jahr wieder sehr stark zurückgeschnitten, jedoch ein Wechsel der Baumart für die Zukunft gegenüber Kommwohnen in Aussicht gestellt“, so Torsten Tschage. Als kurzfristig und ungeplant doch Geld zur Verfügung stand, wurde die Neubepflanzung mit Zierkirschen für das Frühjahr 2017 geplant und die vorbereitende Fällung der bestehenden Bäume veranlasst.

Das Rathaus hatte die „Auswirkungen für die Bewohner der Straße als begrenzt eingeschätzt“, so der Amtsleiter. Zudem wurde die Aktion Kommwohnen schon zugesagt. Deshalb gab es keine öffentliche Information beziehungsweise Diskussion, so Torsten Tschage. „Die Reaktion einzelner Anlieger zeigt jedoch, dass die Betroffenheit und grundsätzliche Haltung gegenüber der Situation nicht homogen ist und durchaus polarisiert“, so der Amtsleiter. Doch die Entscheidung, die Baumart zu wechseln und damit einen Fehler in der Standort- und Baumartenwahl zu korrigieren, sei begründet und vertretbar.

