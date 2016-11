Zu viel Nitrat im Wasser In Riesa wird der erlaubte Grenzwert um mehr als das doppelte überschritten. Der Trinkwasserverband sorgt vor.

Ein Traktor mit Güllewagen verteilt Gülle über die Felder – wer auf dem Land lebt, kennt den Geruch. Allerdings hat die intensive Landwirtschaft im Landkreis den Nitratgehalt im Grundwasser deutlich ansteigen lassen: Jede zweite der 76 Messstellen im Kreis Meißen zeigte einen Wert über den erlaubten 50 Milligramm pro Liter an. © Ingo Wagner/dpa

In den vergangenen Tagen und Wochen waren sie wieder unterwegs, die Traktoren mit den Anhängern, die Gülle auf den Feldern rund um Riesa verteilen. Für das Wachstum der Pflanzen ist das Nitrat gut, für den Menschen weniger: Nimmt er zu viel davon auf, können im Körper entstehende Abbauprodukte davon das Krebsrisiko erhöhen. Deshalb hat Trinkwasser einen Nitrat-Grenzwert: 50 Milligramm pro Liter dürfen es maximal sein.

Im Landkreis wird dieser Wert zumindest beim Grundwasser häufig überschritten: Von 76 Messstellen des Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) lagen vergangenes Jahr die Werte bei 38 über den erlaubten 50 Milligramm pro Liter. Dabei gibt es in der Region deutliche Unterschiede. In Riesa sind es um die 180 Milligramm, in Wülknitz um die 100, in Frauenhain 50-70, in Paußnitz 66, in Jacobsthal 50. In Fichtenberg – wo ein Großteil des hiesigen Trinkwassers gewonnen wird – ist der Nitratwert dagegen weitgehend unauffällig.

Das ist auch kein Zufall, sagt Volkmar Göthe von der Wasserversorgung Riesa-Großenhain, die den größten Teil des gleichnamigen Altkreises mit Trinkwasser versorgt. „Wir investieren viel in die Schutzgebiete um unsere Trinkwasserbrunnen“, sagt der Abteilungsleiter. Für knapp 40 Quadratkilometer gibt es Verträge mit Landwirten, die weniger düngen – und dafür Ausgleichszahlungen des Wasserversorgers erhalten, um die geringeren Erträge zu kompensieren. Jährlich sind das insgesamt um die 120 000 Euro.

Das führt dazu, dass etwa im Trinkwasser aus Fichtenberg, was zwei Drittel des hiesigen Trinkwassers liefert, um die 30 Milligramm Nitrat pro Liter enthalten sind, also deutlich unter dem Grenzwert. „Davon kann man bedenkenlos 70 Jahre lang jeden Tag zwei Liter trinken, ohne Schaden zu nehmen“, sagt Göthe. Im Trinkwasser aus dem Riesaer Wasserwerk ist der Wert sogar noch geringer und liegt bei etwa 15 Milligramm. Noch vor zwei Jahren waren es rund 23 Milligramm – die positive Entwicklung ist wohl darauf zurückzuführen, dass zwei Brunnen an der Leutewitzer Straße außer Betrieb genommen wurden, die mitten in einer landwirtschaftlich genutzten Fläche liegen.

Ist damit nun alles in Ordnung? Nicht ganz: Denn wie viel Nitrat im Wasser ist, hängt auch davon ab, aus welcher Tiefe das Wasser gefördert wird. Je flacher man das Wasser entnimmt, desto mehr Nitrat ist zu erwarten. In Fichtenberg sind die Trinkwasserbrunnen bis 48 Meter tief, selbst in Riesa sind es bis 22 Meter. Ganz anders sieht es bei den Hausbrunnen aus, die vor allem Landbewohner oft noch auf dem Hof haben. Sie sind im Regelfall nur sieben bis zehn Meter tief. „Da gibt es welche, bei denen der Misthaufen nur wenige Meter daneben liegt“, sagt Volkmar Göthe.

Auch bei benachbarter Landwirtschaft seien da höhere Nitrat-Werte zu erwarten. Zum Gießen im Garten sei das Grundwasser dennoch geeignet, für das Trinken und vor allem für die Zubereitung von Babynahrung weniger. „Wer sich unsicher ist, kann sein Brunnenwasser für wenig Geld vom Gesundheitsamt untersuchen lassen“, sagt der Mitarbeiter der Wasserversorgung.

Antidepressiva im Elbwasser

Das Trinkwasser aus dem Wasserhahn hingegen sei für alle Zwecke bedenkenlos geeignet. Laut dem zuständigen Umwelt-Landesamt entwickelt sich die Situation zum Positiven: Die mehrjährige Auswertung der Nitrat-Konzentrationen in Sachsen zeige an den Flüssen und Seen überwiegend deutlich fallende Trends, sagt LfULG-Sprecherin Karin Bernhardt. Sowohl in der Landwirtschaft als auch beim Ausbau der Abwasserbehandlung tue sich etwas. Als Ursache für die hohen Nitratwerte gilt die Überdüngung der Böden und Abgase aus Industrie und Verkehr. Laut Karin Bernhardt dauert es – je nach Boden – zwischen drei und 30 Jahre, bis der Stickstoff im Grundwasser ankommt.

Die EU hat Deutschland wegen der steigenden Nitratbelastung des Grundwassers und jahrelanger Untätigkeit bei dessen Schutz verklagt. Zum Beispiel werde zugelassen, dass wesentlich mehr Dünger auf die Äcker gebracht werde, als die Pflanzen überhaupt aufnehmen könnten, so ein Vorwurf. Auch die gesetzlichen Düngepausen von maximal drei Monaten seien viel zu kurz, heißt es in der Klageschrift.

Volkmar Göthe hält dagegen bei Trinkwasser ein anderes Problem für dringender als die Nitratbelastung: „Wir können wie die anderen Elb-Anlieger auch regelmäßig zu viel Rückstände von Medikamenten im Elbwasser nachweisen.“ Etwa Röntgenkontrastmittel, Antidepressiva oder Antirheumatika. Die ließen sich nur mit großem Aufwand aus dem Rohwasser herausfiltern. Es würde schon helfen, wenn niemand mehr alte Medikamente in die Toilette schüttet – sondern simpel im Hausmüll entsorgt.

