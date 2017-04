Zu viel Hund im Wald? Jäger in der Region Löbau-Zittau kritisieren rücksichtslose Besitzer, die ihre Tiere frei laufen lassen. Gerade jetzt ist das besonders heikel.

... mit ihrem Hund Baron von Hirschfels im Olbersdorfer Revier.

Silke Schoepe liebt es, mit ihrem vierjährigen Weimaraner Baron im Wald unterwegs zu sein. Die Zittauerin ist aber nicht nur passionierte Hundehalterin – sie ist auch Jägerin. Deshalb kennt sie den derzeit wieder anschwellenden Ärger zwischen Jägern und Hundehaltern, die ihren Liebling im Wald gern ohne Leine Gassi führen, nur zu gut. Gerade jetzt im Frühling, wenn Wildschwein, Reh und Hase Junge bekommen, mahnen die Jagdverbände, Hunde anzuleinen und die Wege nicht zu verlassen. Zu rasch schrecken Hunde Jungtiere auf, hetzen trächtige Rehe über Stock und Stein, trennen kleine Hasen von ihren Eltern und bringen jede Menge Unruhe in die Natur.

Auch für Silke Schoepe ist deshalb klar: „Die Verantwortung liegt immer auf meiner Seite der Leine.“ Natürlich kann und sollte man Hundehaltern nicht verbieten, um Wald mit ihren Tieren unterwegs zu sein. Das setzt aber auch voraus, dass die Tiere nicht außer Sichtweite herumtollen und aufs Wort gehorchen. „Ansonsten müssen die Hundehalter mindestens eine längere Schleppleine benutzen, wenn sie im Wald sind, um die Kontrolle zu behalten“, sagt Frau Schoepe. Ihr Hund, so berichtet sie, höre aufs Wort, auch über mehrere Meter Entfernung. Außerdem hat er als Hund für die Jagd eine Brauchbarkeitsprüfung abgelegt und lässt sich selbst von potenzieller Beute nicht so schnell aus der Ruhe bringen, erklärt sie. Generell, so argumentiert die Zittauerin, sollte aber jeder Hund ein Kommando oder Zeichen haben, auf das er sofort reagiert und gehorcht – eine Art Notfallknopf sozusagen.

Der Chef des Kreisjagdverbandes, Detlef Eckert, sieht die Sache persönlich etwas enger und erweitert seine Kritik an Hundebesitzern auf das ganze Jahr. „Ich sehe täglich Hundehalter, die ihre Tiere einfach losrennen lassen, selbst gegen 22.30 Uhr, wenn ich ansitze, kommen Leute mit Autos vorgefahren und lassen ihre Hunde laufen“, schildert er. Ginge es nach ihm, sollten sich Hunde auf Agility-Plätzen oder in Hundeschulen austoben, nicht aber im Wald. Ohnehin habe er das Gefühl, dass die Zahl der Hunde stetig gestiegen sei.

Diesen Eindruck teilt auch der Förster der Evangelischen Brüder Unität, Matthias Clemens. Auch im Wald der Herrnhuter sind viele Hundehalter mit ihren Lieblingen unterwegs. „Es ist ja nicht nur, dass manche rücksichtslos gegenüber Wildtieren sind, auch Spaziergänger fühlen sich immer wieder belästigt oder bedroht“, berichtet er. „Wenn ein Hundehalter mit drei bis fünf Tieren unterwegs ist und sie von der Leine nimmt, kann er kaum alle unter Kontrolle halten“, sagt er. Tun kann aber niemand etwas dagegen – das Waldgesetz ist in diesem Punkt sehr vage, sodass man einem Hundebesitzer im Fall des Falles Versäumnisse nachweisen müsste, erörtert Clemens die Lage.

Dass Jäger und Förster den Eindruck haben, dass es generell mehr Hunde gebe, lässt sich mit Zahlen nicht belegen: Denn die Anzahl der registrierten Vierbeiner sind in den Gemeinden konstanz, wie eine Stichprobe der SZ zeigt: In Löbau zum Beispiel hat sich die Zahl der gehaltenen Hunde in den vergangenen Kalenderjahren nicht verändert, teilte Stadtsprecherin Eva Mentele mit: „Sie liegt in Löbau bei circa 430 und in Kittlitz als größtem Ortsteil bei etwa 140.“ Auch ihr Amtskollege in Zittau, Kai Grebasch, kann keine Steigerungen benennen: „In Zittau sind aktuell 985 Hunde gemeldet. Diese Zahl schwankt in den letzten Jahren immer einmal um zehn bis 15 nach oben oder unten, ist aber im Niveau recht konstant“, erklärt der Sprecher. Auch in Ebersbach-Neugersdorf läge man mit 566 gemeldeten Hunden über die Jahre weitgehend stabil, bestätigt das Rathaus. Gleiches ist aus Oderwitz zu hören.

Silke Schoepe vermutet persönlich, dass das Problem an anderer Stelle liegt: „Ich glaube, es ist eine Frage des Bewusstseins, dass man sich in der Natur befindet, aber dennoch Rücksicht nehmen muss“, sagt sie. Das Wissen um natürliche Abläufe, um Verhaltensmuster der Tiere sei zum Teil gar nicht mehr so präsent. Dass viele Hunde, die vielleicht im Alltag beim Gassi gehen nur einige Minuten Zeit haben, sich mal richtig auszutoben, den Drang nach Bewegung haben, kann sie nachvollziehen: „Man muss immer auch sehen,wie sehr die Tiere ausgelastet werden“, sagt sie. Innerorts gebe es oft nicht so viele Möglichkeiten für Hund und Herrchen, meist müssen die Vierbeiner ohnehin an der Leine bleiben. Auch die Zahl der Agility-Plätze sei nicht so hoch in der Region, dass dies für jeden Hundehalter eine leichte Alternative wäre. Wenn aber tatsächlich einmal etwas im Wald passiert und ein Hund ein Wildtier aufstöbert und gar verletzt, dann wünschte sie sich, dass der Hundehalter den zuständigen Jäger informiert. „Dann muss das Tier notfalls nicht lange leiden“, sagt die Jägerin.

