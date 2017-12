Zu viel Geld für Gemeinderäte? Bekommen Bürgervertreter in Zeiten knapper Kassen eine zu große Entschädigung? Mancher Bürger findet: ja.

Röderaue. Sparen, sparen – und noch mehr sparen. Seit Jahren gibt es für die Gemeinde Röderaue nur diese eine Devise. Etwas anderes bleibt der Kommune kaum, will sie auf einen grünen finanziellen Zweig kommen. Beim Sparen lässt sich die Gemeinde inzwischen von einer Beratungsfirma unterstützen. Die externe Hilfe hatte die Kommune geholt, weil die Sparbemühungen des Rathauses dem Landratsamt bisher nicht ausgereicht hatten. Im Januar soll die Beraterfirma ihre Ideen vorlegen.

Ob die eine Senkung der Sitzungsgelder für die Gemeinderäte beinhaltet, bleibt abzuwarten. Im Raum stehen sie aber spätestens seit dem Gemeinderat vorige Woche. Ins Gespräch gebracht hat sie ein Bürger. Der heißt Rico Richter und war zuletzt des Öfteren im Gemeinderat. Medienberichte über die schwierige Finanzlage seiner Heimatgemeinde seien der Auslöser gewesen, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen, erzählt der Familienvater, der auch in der Kirchgemeinde aktiv ist.

Vergleich sorgt für Erstaunen

In den Medien hat Richter auch eine Auflistung der Sitzungsgelder gesehen, die den Vergleich zwischen verschiedenen Kommunen im Kreis zulässt. Die Tabelle habe ihn erstaunt. „Die Entschädigungen fallen relativ hoch aus“, findet er mit Blick auf die Röderaue. Die zwölf Gemeinderäte bekommen dort für ihre ehrenamtliche Arbeit monatlich 40 Euro Pauschale plus 30 Euro für jedes Treffen der Gemeindegremien. Zum Vergleich: In Gröditz (rund 7 500 Einwohner) sind es 15 Euro Pauschale und 20 Euro je Sitzung, in Wülknitz (rund 1 700 Einwohner) 20 Euro Grundbetrag und 30 Euro je Treffen. In Riesa (rund 31 000 Einwohner) sind es 45 Euro monatliche Pauschale und ebenso viel pro Gremiumssitzung.

Sind die Räte der 2 700-Seelen-Gemeinde Röderaue „überbezahlt“? Und sollten sie in Zeiten knapper Kasse nicht auch Vorbild sein und beim Sparen mit dem eigenen Beispiel vorangehen? Der CDU-Abgeordnete Heiko Königsdörfer sieht das kritisch. Das Sparpotenzial sei marginal, ein Senken der Entschädigungsbeträge nur Symbolpolitik. Im Vergleich liege die Röderaue auch eher „im Mittelfeld“, sagt Königsdörfer, der die Summen für gerechtfertigt hält. Schließlich würden die Gemeinderäte ihr Ehrenamt auch nicht nur bei den Sitzungen ausüben.

„Man macht das ja nicht fürs Geld“

Ähnliches ist aus Reihen der Linken-Fraktion im Gemeinderat zu hören. Linken-Vertreter Thomas Passuth verweist auf den zeitlichen Aufwand für die Arbeit als Gemeinderat und die Kosten, die etwa durch Autofahrten zum Gemeinderat entstehen. Wie viel er von der Gemeinde als Entschädigung überwiesen bekomme, wisse er gar nicht genau, sagt der Pulsener. „Man macht das ja auch nicht fürs Geld.“ Passuth betont zudem, dass die Entschädigungen für die Gemeinderäte in der Röderaue in den vergangenen Jahren auch nicht gestiegen seien – anders als etwa die Abgeordneten-Diäten in der großen Politik.

Gemeinderat Heiko Königsdörfer weist darauf hin, dass die Kritik Rico Richters an den Entschädigungen im Zusammenhang mit einer anderen Ausgabe gestanden hatte. Tatsächlich hatte der Anwohner gefragt, ob die Gemeinderäte nicht einen Teil ihrer Entschädigungen für den Buchdruck der Koselitzer Ortschronik spenden könnten, die Hobbyhistoriker Reiner Eltzsch kürzlich fertiggestellt hatte. „Die eine vermeintliche Geldverschwendung mit einer anderen fragwürdigen Aktion zu verbinden, halte ich für ein schwaches Argument“, sagt Gemeinderat Königsdörfer. So ehrenwert der Einsatz des Ortschronisten sei: Ein „Privatinteresse“ mit Gemeindegeld zu fördern, das sei kritisch. Dass die finanzielle Unterstützung einer Gemeinde eines Chronisten anderswo, zum Beispiel in Gröditz, durchaus üblich ist, steht für Königsdörfer dazu in keinem Widerspruch. Wenn sich die Stadt das leiste, sei das deren Entscheidung. In der Röderaue sei das Geld dafür nicht da.

