Zu viel Förderung für Bahnhof? Die Pirnaer Bürgerinitiativen im Stadtrat sehen die Ausbaupläne für den alten Bahnhof an der Grohmannstraße skeptisch.

Ein Investor will den einstigen Bahnhof sanieren und darin Einzelhandel etablieren. © Kristin Richter

Der geplante Umbau des alten Bahnhofs an der Grohmannstraße sorgt weiter für Diskussionen unter Pirnas Stadträten. Der Bauausschuss des Rates hatte jetzt mit großer Mehrheit beschlossen, Einzelhandel in dem Ensemble zu genehmigen (SZ berichtete). Bereits im September 2016 hatte der Rat Städtebau-Fördermittel in Höhe von maximal 858 000 Euro für das Projekt genehmigt. Bei veranschlagten Gesamtkosten von rund 1,6 Millionen Euro sei diese Förderung aus seiner Sicht zu hoch, bekräftigt nun Stadtrat Peter Tränkner von den Pirnaer Bürgerinitiativen. Daher habe er auch den aktuellen Beschluss zur Genehmigung von Einzelhandel in dem Gebäude abgelehnt. Die Mehrheit der Stadträte befürwortet allerdings die Pläne des Investors und auch die Förderung. Wichtig sei in erster Linie, dass das Gebäude gerettet und wieder genutzt werde. (SZ/ce)

