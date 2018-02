Zu unserem Beitrag „Die Struga soll intensiver überwacht werden“ in der Ausgabe am 6. Februar äußert sich EDITH PENK aus Rohne.

Im Strugatal fließt nicht

die ursprüngliche Struga

So nicht ganz richtig ist die Behauptung, dass die Struga – abgeleitet von Strom oder Bach (polnisch) beziehungsweise vom Sorbischen tštuga (Bachlauf) oder pstruga (Forelle) – in Neustadt/Spree entspringt. Es ist sicher schwierig, nachzuvollziehen, wo die Struga in Weißwasser herkommt. Aber die Urahnen wissen, dass die alte Quelle unter der ehemaligen Schnitterbrauerei war. An mehreren Stellen wurde die Struga umverlegt, so zwischen Mulkwitz und Neustadt/Spree. Ein Teil des alten Verlaufs der Struga, der während des Zweiten Weltkriegs Wellenbach genannt wurde und heute noch so heißt, ist bei den Neustädtern als Strugatal ein Begriff. Hinter Krautz-Beton und weiter hinter einem kleinen Waldstück sowie einer Wiese kommt man an den Rand einer Eichengruppe, von wo aus man in das sogenannte Strugatal absteigen kann. Im Frühjahr ist dort alles voller Sumpfdotterblumen und Sumpfschwertlilien. Das kleine Rinnsal, welches die Neustädter heute noch für sich Wellenbach nennen, geht an der Spinnerei vorbei und dann in die Spree. So richtig sauber war das Wasser in der Struga nach den 1960ern nie. Heute noch gibt es Reste von bleioxidhaltigem Schleifwasser der Glasindustrie, Nitraten aus der Landwirtschaft, Eisensulfaten aus Alttagebaugebieten und dem neueren Teil des Tagebaus Nochten sowie dem Roten Loch. Schwermetalle sind im Wasser, und von einem Bad im Wellenbach kann man nur abraten.

WOLFGANG TSCHORN aus Koblenz schreibt uns zu Änderungen im Hoyerswerdaer Industriegelände.

Vorm Kaufland

droht Dauer-Stau

Mit der beschlossenen Verkehrsführung über die Straße E zur Straße A wäre vor der Kaufland-Einfahrt ein Verkehrschaos vorprogrammiert, da hier mit der Verkehrsführung von der B 96 neu in die Stadt erheblicher Rückstau eintreten wird. Die Zufahrt in die Stadt darf deshalb nicht vor der Kaufland-Einfahrt vorbeiführen. Besonders die aus der Stadt kommenden Fahrzeuge haben als Linksabbieger dem fließenden Verkehr Vorrang zu gewähren. Eine praktisch realisierbare Lösung ohne Verkehrschaos vor dem Kaufland-Parkplatz wäre die Verkehrsführung über die relativ wenig befahrene Straße B zur Straße A , entweder über den hinteren Teil der Straße D und die Straße G oder über die Verlängerung der Straße B durch den Wald sowie den direkten Anschluss an die entstehende Ostumfahrung. Die aufwendige Umverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen längs der ehemaligen Gleistrasse zum Industriegelände könnte entfallen. Auch eine spätere Reaktivierung der Gleisanschlüsse zum Industriegelände wäre denkbar. Ganz wichtig ist in jedem Falle die Ertüchtigung der Straße zum Industriegelände vom Wasserwerk bis zur Straße A vor dem Betonwerk. Das könnte parallel zum Bau der Stadtumfahrung erfolgen und vor der Inbetriebnahme der neuen Stadtzufahrt abgeschlossen sein.

Der Hoyerswerdaer DIETER BLÜMEL reagiert auf den Kommentar „Wenn sich Flaschen und Gläser türmen“ im TAGEBLATT vom 22. Februar.

Einer muss doch für das

Desaster verantwortlich sein

Bei einem Anbieterwechsel sollte mindestens das bisherige Niveau gehalten werden. Das scheint im konkreten Fall nicht so zu sein. Ich bin weit davon entfernt, einen Verantwortlichen für das Chaos nach dem Jahreswechsel benennen zu können. Fest steht: Einer muss für den desaströsen Zustand während der ersten Januar-Wochen verantwortlich gewesen sein. Sie schreiben, dass die neuen Glascontainer kleiner als die bisherigen seien. Das stimmt nur eingeschränkt. Es gibt zwar einige kleinere Behälter, aber auch größere in Rundform. Wenn das Unternehmen kleinere Behälter einsetzt, muss es eben öfter Leerungen vornehmen. Ihr Vorschlag, bei vollem Container die Flaschen oder Gläser wieder mitzunehmen, erscheint mir etwas weltfremd. Kaum ein Mensch geht nur zum Entsorgen von Gläsern und Flaschen zum Container. In der Regel ist das eine Station der täglichen Daseinsvorsorge. Soll heißen: Wenn die Gläser entsorgt sind, geht es weiter zum Einkaufen oder anderen Besorgungen. Teilweise werden die Behältnisse, in denen die Gläser bis zum Container transportiert wurden, danach für Einkäufe benötigt. Nach Ihrem Vorschlag, die Gläser wieder mitzunehmen, müsste man erst wieder den mehr oder weniger langen Heimweg antreten. Zu Ihrem Schlusssatz, zu Hause werfe auch niemand etwas neben den Mülleimer, wenn dieser voll ist: Wenn der Mülleimer voll ist, muss ich als Verantwortlicher ihn entleeren. Das verlange ich auch vom für die Glascontainer Verantwortlichen. Wir wollen doch nicht, dass wiederverwendbares Material im Restmüll landet, nur weil eine Firma ihren vertraglichen Verpflichtungen ungenügend nachkommt.

