Zu tief, zu rutschig, zu gefährlich In der Länderspielpause will Dynamo eigentlich zweimal testen, findet aber keinen Platz.

Wir haben einfach keine Plätze gefunden“, erklärte Neuhaus © Robert Michael

Rhythmus nicht verlieren, Spielpraxis für die Anschlusskader sammeln, Fans auf dem Lande gewinnen – es gibt einige gute Gründe für Testpartien in der Länderspielpause. Auch wenn sie eben keine Pflichtspiele sind, gehören sie zum Pflichtprogramm eines Profivereins. Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus ist ebenfalls ein Fan dieser Duelle, zumal die Future League, in der die zweite Reihe und die Talente gegen Teams aus der Region angetreten waren, inzwischen still und heimlich ihren Betrieb eingestellt hat.

Testspiele zu organisieren, ist in diesen Tagen jedoch gar nicht so einfach. Woran in erster Linie das Wetter und die Rückkehr des Winters schuld sind. „Wir haben einfach keine Plätze gefunden“, erklärte Neuhaus am Donnerstag nach dem 4:1-Sieg beim Prager Zweitligisten Viktoria Zizkov. Eigentlich war für den Freitag ein weiterer Test bei Bohemians Prag geplant, doch die Dynamo-Delegation entschied nach einer Besichtigung des Rasens: zu tief, zu rutschig, zu gefährlich.

Ähnliches gilt auch für die Plätze in Sachsen. Der geschmolzene Schnee und der Regen der vergangenen Tage haben den Rasen aufgeweicht. Zudem sind viele Klubs von der Landes- bis zur 3. Liga am Wochenende selbst im Einsatz. Die naheliegende Variante, ins eigene Stadion zu gehen, war ebenfalls keine Option. Dynamo trainierte in dieser Woche bereits im DDV-Rund und plant dies auch für die kommende, ein zusätzliches Spiel hätte den Untergrund zu sehr strapaziert.

Als Ersatz für den verpassten zweiten Test pfiff Neuhaus am Freitag ein Trainingsspiel im Großen Garten an, acht gegen acht, zweimal 20 Minuten. Bewegung im Wettkampfmodus war das Ziel, denn wirklich gefordert hatte Zizkov die Schwarz-Gelben, die noch dazu jeweils lediglich 45 Minuten zum Einsatz gekommen waren, nicht. Das reichte Neuhaus nicht, deshalb schob er einen internen Test ein. Am Wochenende hat die Mannschaft frei. Daran sind aber nicht die aufgeweichten Plätze schuld, das war so geplant. (SZ)

