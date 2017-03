Zu strenge Vorgaben auf Friedhöfen? Auch in Radeberg gibt es ab und an Diskussionen. Aber wirklichen Streit?

Die Gestaltung der Gräber ist auch auf dem Radeberger Friedhof klar geregelt. Ab und an gibt es darüber Diskussionen. © Thorsten Eckert

Eigentlich ist ein Friedhof ja ein Ort der Ruhe. Aber manchmal wird es unruhig. Zum Beispiel dann, wenn Hinterbliebene gern besondere Grabsteine aufstellen oder spezielle Inschriften darauf gravieren lassen wollen. Jüngst sorgte zum Beispiel der Fall eines Rocker-Grabes in Duisburg für Aufsehen; weil auf dem Grabstein die Aufschrift „81 Affa“ angebracht werden sollte. Die Zahlen stehen dabei für die Buchstaben H und A für Hells Angels, und das eigenwillig anmutende Wort Affa ist die Abkürzung für den englischen Satz „Angels forever, forever Angels“.

Über die sozialen Netzwerke gelangte der Duisburger Fall auch bis nach Radeberg, wo dann ebenfalls über das Thema diskutiert wurde. Darüber, ob Friedhofs-Satzungen mitunter zu streng seien. Mit zu harten Regeln, was die Gestaltung von Gräbern oder deren Bepflanzung betrifft.

„Ich denke nicht, dass wir da zu streng sind – aber natürlich gibt es bestimmte Regeln, schließlich handelt es sich in Radeberg und in Großerkmannsdorf um christliche Friedhöfe“, sagt Großerkmannsdorfs Pfarrer Johannes Schreiner. Und schiebt hinterher: „Kirchen verwehren sich ja nicht grundsätzlich gegen alles, was auf den ersten Blick nicht zur Kirche passen könnte – man kann mit uns über alles reden“, ist er überzeugt.

Das unterstreicht auch Annett Winkler von der Radeberger Friedhofsverwaltung. „Es gibt immer mal Diskussionen, aber wirklichen Streit habe ich bisher noch nie erlebt“, sagt sie. Es komme darauf an, den Hinterbliebenen die Hintergründe für bestimmte Vorgaben zu erläutern. Zum Beispiel auch, warum es auf dem Radeberger Friedhof nicht mehr erlaubt ist, Gräber mit Kies abzudecken. „Wir wollen ja keinen steinernen Friedhof, sondern einen mit viel Grün – und wir haben hier und da Zugeständnisse gemacht, aber die wurden ausgenutzt, also haben wir jetzt eine klare Regelung ohne Ausnahmen“, beschreibt Annett Winkler. Dass man aber in Radeberg strenger als andernorts sei, „das ist aus meiner Sicht nicht so“. Auch nicht bei der Bepflanzung. „Wir haben eine Höhe von maximal anderthalb Metern vorgeschrieben, wird die überschritten, reagieren wir nicht gleich rabiat, wie man das mitunter von anderen Friedhöfen hört“, beschreibt Annett Winkler. Die Hinterbliebenen würden dann per Brief darauf hingewiesen, den Baum zu kürzen. Passiert das nicht, „schreiben wir auch noch ein zweites Mal“. Man müsse bei der Gestaltung von Gräbern natürlich immer im Blick haben, dass es bei den Hinterbliebenen unterschiedliche Interessen und Ansichten gibt, ist die Friedhofsverwalterin überzeugt. „Was dem einen gefällt, findet der andere nicht wirklich schön – man muss versuchen, sozusagen all diese unterschiedlichen Ansichten unter einen Hut zu bringen.“ Dass das in Radeberg meist gelinge, das sieht auch Pfarrer Johannes Schreiner so. „Natürlich gibt es da über bestimmte Grabinschriften immer mal Diskussionen, da muss man schauen, ob das dem Verstorbenen gerecht wird und ob sich andere daran stören könnten, die Balance haben wir bisher aber immer gut hinbekommen“, sagt der Großerkmannsdorfer, der von seinem Pfarrhaus aus ja praktisch direkt auf den Großerkmannsdorfer Friedhof blicken kann.

Diese angesprochene Balance musste vor einigen Jahren auf dem Radeberger Friedhof zum Beispiel bei einem Verstorbenen gefunden werden, der zu Lebzeiten ein großer Napoleon-Fan gewesen war. „Die Hinterbliebenen wollten dann Napoleonzeichen auf dem Grabstein haben, auch da haben wir eine Lösung gefunden, ohne zu streiten“, denkt Annett Winkler zurück.

