Zu schnell öffentlich geworden Die Idee einer S-Bahn entlang der Autobahn von Brandenburg nach Dresden findet Befürworter. Noch ist es aber nur eine Vision.

© Symbolbild/Deutsche Bahn AG

„Das sollte noch gar nicht öffentlich werden“, sagt Andreas Gröbe, Sprecher der Stadt Senftenberg. Gemeint ist die Idee einer S-Bahn-Direktverbindung zwischen den Flughäfen Berlin-Brandenburg (BER) und Dresden (SZ berichtete). Der Vorschlag kam aus der Wirtschaftsregion Lausitz, zu der die Städte Senftenberg, Lauchhammer, Schwarzheide, Großrä-schen und Finsterwalde gehören. Dort sei diese vage Idee tatsächlich diskutiert worden, so Gröbe.

Doch zuerst müsse man mit der Deutschen Bahn über die langfristige Machbarkeit eines solchen Projektes sprechen. Gedacht ist an den Zeitraum nach dem derzeit diskutierten Bundesverkehrswegeplan, also nach 2030. „Außerdem werden wir auch erst mal mit den beteiligten Kommunen sprechen“, so Sprecher Gröbe. Ist auch dort grundsätzlich grünes Licht zu erwarten, könne man die Öffentlichkeit informieren. In der Lausitzer Rundschau vom Montag wurde der Vorschlag bereits vom Lauchhammer Bürgermeister Roland Pohlenz (parteilos) öffentlich vorgestellt.

Die Vision einer Direktverbindung im Stundentakt vom BER über Lübbenau, Großräschen, Senftenberg, Schwarzheide, Ortrand, Thiendorf und Radeburg bis zum Flughafen in Klotzsche findet indes auch in Ortrand Befürworter. „Jetzt müssen wir mit dem Zug über Cottbus nach Berlin fahren“, beklagt Bürgermeister Nico Gebel (CDU). Noch schlimmer sei es in die Landeshauptstadt Potsdam, die nicht direkt, sondern auch nur über Berlin zu erreichen ist. Auch wenn diese Verbindung tatsächlich nur wenige Pendler nutzen sollten, würde „ein Ausbau entlang der A 13 bei mir auf positive Resonanz stoßen“, so Nico Gebel. Das Ziel sei doch, den ländlichen Raum zu stärken, statt alles nur in die Ballungsgebiete abzuziehen. Nico Gebel: „Die Hauptstadtregion wächst von allein.“

Links zum Thema S-Bahn über Thiendorf nach Radeburg

Wo die Tangente genau entlangführen könnte, darüber hat sich bereits der Ortrander Klaus Hauptvogel seinen Kopf zerbrochen. „Ich mache den Vorschlag, den neu zu bauenden S-Bahn-Haltepunkt direkt neben dem Campingbad zu errichten“, so der Ortrander leicht schelmisch. Er weiß allerdings nicht, ob das ein ernst zu nehmender Vorschlag ist. Doch was die Zukunft des derzeit stillgelegten, doch „schönsten und modernsten Freibades Brandenburgs“ betrifft, so wäre ein Bahnhofs-Neubau die passende Maßnahme, witzelt Hauptvogel.

Im sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit ist man von dem Brandenburger Vorschlag überrascht. Dort ist die Idee noch nicht vorgestellt worden. Sie soll auch eher der brandenburgischen Lausitz dienen, die sich nach dem Ausstieg aus der Kohle eine neue Perspektive geben will. „Deshalb stehe der Bund in der Pflicht.“

zur Startseite