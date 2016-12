Zu schnell auf glatter Straße unterwegs Eine junge Frau krachte Am Bärental gegen ein Gartentor. Sie war mit zu hoher Geschwindigkeit auf der vereisten Straße gefahren.

© Symbolbild: Brühl

Am Freitagabend kam es zwischen Mannsdorf und Döbeln zu einem Unfall, bei dem eine junge Frau leicht verletzt wurde. Die 27-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der Straße unterwegs, die laut Polizei zu diesem Zeitpunkt glatt war. Trotzdem fuhr die Frau im Bereich Am Bärental zu schnell, wodurch sie von der Fahrbahn abkam und gegen ein Gartentor krachte. Die 27-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Döbeln gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6 000 Euro. (SZ)

