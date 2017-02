Zu milde Strafen für Tierquäler? Die Täter kommen häufig mit Geldstrafen davon. Der Pferdeanschlag von Scharfenberg liege bei der Staatsanwaltschaft.

Dass mit dem Luftgewehr auf Katzen geschossen wird, kommt immer wieder vor. Auch Kater Teo ist das passiert. Sein Besitzer verzichtete auf eine Anzeige.

Es ist schon einige Jahre her, Helga und Bernd Kissig müssen aber immer wieder daran denken, wenn sie von gequälten Tieren hören oder lesen. Ihr Schäferhund wurde direkt vor ihrem Grundstück in Krögis erstochen. Die Ermittlungen gegen den Täter, der es sogar zugegeben hat, seien jedoch eingestellt worden. Über das Tierschutzgesetz könne er deshalb nur bitter lachen, so Bernd Kissig. Tiere würden per Gesetz doch nur als Sache betrachtet. „Mit denen kann man umgehen, wie mit einem alten Koffer“, ärgert er sich. Dass der Mann, der im April 2016 einen Welpen in Weinböhla erschlagen und verbrannt haben soll, mit einer Geldstrafe davon kommt, versteht das Ehepaar nicht.

Der junge Schäferhund der Familie war damals über den Zaun gesprungen, als eine Familie mit kleinen Hunden vorbeilief. Vor Freude habe er sich auf den kleinen Hund „gestürzt“, erzählt Helga Kissig. Sie sei sofort hinterher, habe ihn weggezogen und in den Zwinger gebracht. Dann erkundigte sie sich bei den Spaziergängern, ob alles in Ordnung sei. Nichts passiert, niemand verletzt, habe der Mann gesagt. Und als Helga Kissig nach ihrem Hund schauen wollte, war er tot. Wie sich später herausstellte, wurde auf ihn eingestochen. Vermutlich, als die Hunde sich rauften. „Das ging ratzfatz“, so Helga Kissig. Kissigs erstatteten Anzeige. „Doch weil ein Tier juristisch nur eine Sache ist, wurden die Ermittlungen einstellt.“ Sie legten Widerspruch ein – ohne Erfolg. „Wir waren dann noch bei einem Anwalt, der meinte, er könnte uns jetzt das Geld aus der Tasche ziehen, aber er sieht wenig Aussicht auf Erfolg, sollten wir weiter klagen.“

Dabei regelt das Gesetz ganz klar: Tiere sind keine Sachen. Sie werden jedoch in bestimmten Fällen so behandelt, als wären sie welche. „Eine Tierquälerei kann sowohl als Verstoß gegen das Tierschutzgesetz als auch als Sachbeschädigung geahndet werden“, erklärt Marius Tünte vom Deutschen Tierschutzbund. Tiere werden als Sache behandelt, wenn es sich um ein fremdes Tier handelt. Fügt also eine Person seinem eigenen Hund länger anhaltende Schmerzen zu, so macht er sich nicht wegen Sachbeschädigung strafbar. Wohl aber wegen Tierquälerei. Denn ob das Tier nun ihm gehört oder nicht, er darf es keinesfalls misshandeln oder gar töten.

Immer wieder fallen Tiere Menschen zum Opfer. Im vergangenen November wurde in Scharfenberg eine Stute mit einem Eisenstab geschändet und beim Versuch, sich zu befreien, schwer verletzt. Wenig später musste das Pferd eingeschläfert werden. Anfang November wurde in Nossen auf eine Katze geschossen. Das Tier wies eine Wunde an der Schulter auf, in der ein Diabolo steckte.

Laut Polizeidirektion Dresden liegen beide Fälle inzwischen bei der Staatsanwaltschaft. Dort verweist man wiederum an die Polizei, weil im Fall des Pferdes deren Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. An den Vorfall mit der Katze kann sich niemand erinnern.

Der Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor, wenn ein Tier mutwillig getötet oder gequält wird. „Grundsätzlich haben wir eine ausreichende Gesetzgebung. Leider fehlt es oft an den Ressourcen sowohl bei der Polizei als auch dann vor Gericht, Fälle von Tierquälerei konsequent zu verfolgen und entsprechend zu ahnden“, sagt Tünte. Da es in der Regel Ersttäter sind, kommen sie überwiegend mit Geld- oder Bewährungsstrafen davon. „Das ist aber nicht das Hauptproblem.“ Zu selten werde von Tierhalteverbot, Einziehung des Tieres, Entzug des Jagdscheines Gebrauch gemacht. „Bei vielen Straftaten im Bezug auf Tiere wird nicht richtig ermittelt, schon bei der Anzeigenerstattung nimmt die Polizei keine Straffanzeige auf, es wird unsauber ermittelt oder dann von der Staatsanwaltschaft eingestellt“, so der Sprecher des Tierschutzbundes. Laut Polizeidirektion Dresden stellt jede Tierquälerei eine Straftat dar, die mit Vehemenz verfolgt wird.

Der Geringswalder, der im Sommer einen 65-Kilo-Wels aus der Elbe bei Strehla geangelt hat und diesen stundenlang an der Schnur im Wasser ließ, musste 300 Euro Strafe zahlen. Auch das Verfahren gegen eine Tierhalterin aus Moritzburg, die 2013 ihre Schafe verhungern ließ, wurde nach Zahlung einer Geldstrafe eingestellt. Dem Mann, der den Hund in Weinböhla verbrannt hat, soll ein zweijähriges Halteverbot ausgesprochen werden. „Der brutale Tierquäler gehört mit Foto, Namen und Adresse veröffentlicht, damit er sich bis an sein Lebensende nicht mehr auf die Straße wagt“, schreibt SZ-Leserin Astrid Leuthold. Das lasche Vorgehen der Gerichte gegen derart grobe Verstöße gegen das Tierschutzgesetz sei unerträglich.

Helga und Bernd Kissig haben nun wieder einen Schäferhund. Der Krögiser, der damals zugestochen haben soll, läuft aber nicht mehr an ihrem Grundstück vorbei. Helga Kissig wüsste auch nicht, wie sie reagieren würde.

