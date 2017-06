Zu laute Frösche Entschlammung und Barrieren am Kleinthiemiger Löschteich hindern sie nicht am Quaken. Sie schaffen 126 Dezibel.

Die Frösche fühlen sich sehr wohl im Kleinthiemiger Feuerlöschteich.

Auch die Betonbarriere hindert die Frösche nicht, den Feuerlöschteich zu bevölkern.

Der kleine, kaum 200 Quadratmeter messende Feuerlöschteich hat Kleinthiemig deutschlandweit bekannt gemacht. Voriges Jahr streunten die Kamerateams nur so um das Gewässer – auch am Dienstagabend wurde schon wieder ein MDR-Filmer gesichtet. Verantwortlich dafür ist der Grüne Teichfrosch, der mit seinem lauten Gequake vielen Anwohnern den Schlaf raubt. Hunderte der schlüpfrigen Gesellen sollen im Teich hausen und Lautstärken bis zu 126 Dezibel produzieren (die SZ berichtete). Die Beschwerden der Dorfbewohner führten dazu, dass die Stadt Großenhain die bereits geplante Sanierung des Löschteiches vorzog. Vergangenen Herbst wurde das Gewässer entschlammt, das Schilf entfernt, eine Frosch-Barriere aus Betonsteinen errichtet und eine Einzäunung gebaut. Damit hoffte man, die Laichmöglichkeiten einzuschränken und die Zahl der lärmenden Teichfrösche auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. Allein, die Frösche spielten nicht mit.

„So um die 60, 70 Tiere sind schon wieder da“, sagt Großenhains Ordnungsamtsleiter Matthias Schmieder. „Sie wandern wahrscheinlich über den Teichablauf ein, und wir können kaum etwas dagegen tun.“ Die einzige Möglichkeit wäre, ein ziemlich engmaschiges Netz zu installieren. Dort aber würde sich bei Starkregen Schwemmgut aus dem Teich verfangen, der Ablauf wäre blockiert, und das Wasser könnte die umliegenden Grundstücke überfluten. Das will natürlich niemand. Möglicherweise sind auch nicht alle Frösche eingewandert.

Einige könnten die Entschlammung überstanden haben, denn der Teichgrund ist nicht betoniert worden, sondern natürlich geblieben. Auch die 25 bis 35 Zentimeter hohe Barriere ist für einen Teichfrosch eher kein Hindernis – die Tiere können mühelos eine halben Meter hoch springen. „Wir können den Teich schließlich nicht komplett einmauern“, sagt Schmieder ein wenig ratlos. Kapituliert die Stadt also vor den Lurchen? „Die Frösche kapitulieren jedenfalls nicht vor uns“, flachst Großenhains Ordnungsamts-Chef.

Für Anwohner Maik Küseling hat die Teichsanierung zumindest ein wenig Erleichterung gebracht. „Sie quaken zwar immer noch so laut wie voriges Jahr, aber nicht mehr ganz so oft und weniger ausdauernd“, sagt er. Küseling hatte mit seiner Beschwerde die Teichsanierung ins Rollen gebracht und will nun nicht gleich wieder alles infrage stellen. „An den glatten Betonwänden haftet der Laich nicht so gut - vielleicht gibt es dadurch mit der Zeit weniger Nachwuchs“, hofft er. Außerdem hielten sich jetzt dauerhaft ein paar Enten hier auf, die hoffentlich ein paar Froscheier verputzten – als natürliche Regulation sozusagen. Dem Kleinthiemiger wird der Rummel um die Froschplage ohnehin langsam zu viel. Er sei deswegen in den sozialen Medien beschimpft und bedroht worden. Militante Tierschützer und allerlei Internet-Trolle hätten versucht, ihr Mütchen an ihm zu kühlen.

Es ist nicht so, dass alle Kleinthiemiger Teich-Anlieger mit den Fröschen auf Kriegsfuß stehen. Plaudert man über den Gartenzaun, dann erlebt man auch gleichmütige Reaktionen. Das sei eben Natur, sagt einer der Anwohner. Er könne bei den monotonen Froschgesängen wunderbar einschlafen. Und das, obwohl sein Schlafzimmerfenster genau zum Löschteich hinaus liege. Auch Ortsvorsteher Jens Noack sieht die Sache eher gelassen. Auf dem Dorfe müsse man mit so etwas leben – wie mit den Krähen der Hähne oder dem Muhen der Kühe.

Aber laut ist es tatsächlich – wahrscheinlich durch die schiere Anzahl der Tiere. Als allerletzte Möglichkeit hat die Stadt den geplagten Anwohnern deshalb angeboten, den Teich mit einem Netz abzufischen. Abzufroschen, besser gesagt. Er habe sich bei Naturschutzbehörde erkundigt, sagt Matthias Schmieder. Die stünde dem Vorschlag offen gegenüber, sofern die Frösche in einer geeigneten Umgebung wieder ausgesetzt werden. Ob man mit dem Netz aber alle glitschigen Gesellen erwischt, ist die große Frage. Die seien ziemlich beweglich und ausgesprochen clever, so Schmieder. Und ob eine solche Aktion die vermehrungsfreudigen Amphibien dauerhaft vom Teich fernhält, muss ebenfalls bezweifelt werden. Auf jeden Fall ist „Pelophylax esculentus“ in Deutschland besonders geschützt – nur der Storch darf ihm nach dem Leben trachten. Sollte die Fangaktion scheitern, müssen die Kleinthiemiger dann eben durch – wie der sprichwörtliche Lurch.

