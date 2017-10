Zu jeder Zeit einsatzbereit Die Alte Wache bietet einen Einblick in die Historie der Feuerwehr. Deren Aufgaben sind immer vielfältiger geworden.

Beim Tag der offenen Tür der Alten Feuerwache Waldheim durften die Großneffen von Holger Miedtank vom Feuerwehrverein (links) Jeremy-Pascal (6) und Jean Pierre (8) auf einer alten Drehleiter aus Grünlichtenberg Platz nehmen. © André Braun

Der eher schüchterne Rotschopf Jean Pierre ist stolz auf seine Uniform. Da das Gerätehaus der Waldheimer Feuerwehr nicht weit vom Zuhause des Jungen entfernt ist, hört Jean Pierre immer die Sirenen, wenn die Fahrzeuge zu einem Einsatz ausrücken. Deshalb interessierte er sich schon früh für die Feuerwehr. Der Achtjährige ist der Großneffe von Holger Miedtank, dem Vorsitzende des Vereins der Waldheimer Wehr. Über die hat er dem Jungen viel erzählt, so dass der sich bereits mit dem Erreichen des Mindestalters entschieden hat, der Jugendfeuerwehr beizutreten. Nun wartet nur noch sein sechs Jahre alter Bruder Jeremy Pascal darauf, dass er endlich alt genug ist, um es seinem Bruder gleichzutun. Zweimal im Monat treffen sich die Acht- bis 16-Jährigen und lernen zunächst Grundbegriffe der Feuerwehr kennen. Mit Spiel und Spaß werden sie langsam an den späteren aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr herangeführt. Die Fahrzeuge und Feuerwehrtechnik faszinieren die Jungs besonders. Deshalb waren sie auch am Sonnabend dabei, als ihr Onkel mit seinen Vereinskollegen die Alte Feuerwache für Interessierte öffnete. Die ist inzwischen bereits 130 Jahre alt.

Werner Busch, der 35 Jahre lang Wehrleiter der Waldheimer Feuerwehr war, ist bisher das einzige Ehrenmitglied des Vereins. Der 85-Jährige führte die Besucher durch das historische Gebäude. Zu denen gehörten auch ehemalige Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), das das Haus in den Jahren von 1952 bis 1995 genutzt hat. Heute beherbergt das Erdgeschoss Fahrzeuge und Feuerwehrtechnik. Eine Etage höher erfuhren die Besucher etwas über die Geschichte des Gebäudes und interessante Fakten zum Verein und den Feuerwehreinsätzen. Werner Busch veranschaulichte seine Erzählungen mit historischen Fotografien.

Vereinslokal wird auch vermietet

Seit der Umgestaltung der Alten Wache im Jahr 2004 zu einem modernen Vereinshaus erfolgen im Dachgeschoss die Vereinssitzungen. 2005 wurde es als Vereinslokal eingeweiht. Seit zehn Jahren hängt dort das dreigeteilte Gemälde „Alte Salzstraße von Waldheim“, das der Maler Viktor Scheck angefertigt hat. Der Tisch in dem Saal, der etwa 25 Mal im Jahr für unterschiedliche Feierlichkeiten vermietet wird, ist auch an diesem Tag eingedeckt. Einerseits soll er als Beispiel für Mietinteressenten dienen, anderseits wurde er am Sonnabendnachmittag tatsächlich genutzt. Dort feierte der frühere Feuerwehrvereinschef und heutige Sicherheitsbeauftragte Hans-Ulrich Schindler dort mit Gästen den 50. Geburtstag seiner Frau. Sein Funkgerät trägt er jederzeit am Gürtel. Denn es kommt auch vor, dass er während der Arbeit zu einem Einsatz gerufen wird. Dann muss es schnell gehen und er weiß in den meisten Fällen nicht, wann er zurück sein kann.

Die Einsätze können in Häufigkeit und Aufgabenbereich stark variieren. Holger Miedtank, den die Kameraden liebevoll Herkules nennen, erklärt: „Im September haben die Kameraden der Waldheimer Feuerwehr 15 Einsätze gestemmt. Darunter waren auch medizinische Notfälle, bei denen wir Tragehilfe leisten, bevor der Notarzt eintrifft. Im Oktober ist es bisher ruhig geblieben.“

