Zu heiß für Fußballtraining Die jungen Fußballer vom NFV Gelb-Weiß Görlitz sind bei den Temperaturen lieber in den Berzdorfer See gesprungen. Der heiße Spätsommer ist gar nicht so ungewöhnlich.

Baden an der Blauen Lagune: Das sommerliche Wetter nutzten die Fußballer der D3-Jugend des NFV Gelb-Weiß Görlitz dafür. © nikolaischmidt.de

Ins Wasser springen statt auf dem Platz dribbeln: Auch den Fußballern der D3-Jugend des NFV Gelb-Weiß Görlitz war es am Dienstag zu heiß. Also wurde die Trainingseinheit spontan an den Berzdorfer See verlegt – an die Blaue Lagune. Aber egal ob Nordstrand oder Lagune: der See erlebt in diesem 30 Grad-September noch einmal einen riesigen Ansturm.

Ganz so ungewöhnlich wie man meinen möchte, ist aber der heiße Spätsommer dann doch nicht. Auch der September 2015 war zumindest bis zum 20. heiß. Am 12. und 13. gab es Temperaturen über 25 Grad, am 17. September gar noch einmal 20 Grad. Das wird diesmal wahrscheinlich nicht klappen, denn die Wetterfrösche sagen zum Wochenende hin deutlich kühlere Temperaturen voraus.

zur Startseite