Zu Hause nachlegen Tabellenführer Bischofswerda erwartet Einheit Rudolstadt. Zur gleichen Zeit empfängt Kamenz Wismut Gera zum Kellerduell.

Fußball. Das war ein perfekter Spieltag vor einer Woche. Die Bischofswerdaer stürmten mit einem 3:0 gegen den VfL Halle 96 an die Staffelspitze, die Kamenzer verließen nach dem 1:0 über den VFC Plauen ihren Abstiegsrang. Am Sonnabend stehen für beide Kreisteams erneut Heimspiele an. Schiebock will auf dem städtischen Kunstrasenplatz gegen den FC Einheit Rudolstadt (13.) nachlegen, der SV Einheit im Kellerduell gegen die BSG Wismut Gera (14.) den dritten Saisonsieg einfahren.

Damit wären auch die Weichen für ein besinnliches Weihnachtsfest und eine ruhige Winterpause für beide Vereine gestellt. Die Bischofswerdaer würden ihren Aufstiegskurs halten, die Kamenzer einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib vollziehen. Der Anpfiff erfolgt jeweils um 13 Uhr. Die Heimbilanz des BFV ist beeindruckend: 18 Punkte und 17:1 Tore nach sechs Partien. Die Gäste aus Rudolstadt traten bisher viermal auswärts an und buchten nur vier Zähler. Der Spitzenreiter geht somit als haushoher Favorit in die Begegnung – und genau da liegt die Gefahr.

In der Partie gegen Halle vor einer Woche agierten die Spieler in der ersten Halbzeit über weite Strecken „lethargisch und läuferisch mit viel zu wenig Aufwand“, wie Co-Trainer Mirko Ledrich erklärte. „Wir müssen die Spieler – und die sich auch selbst – dahin bringen, von Anfang an engagiert zu spielen. Genau das erwarten wir nun gegen Rudolstadt.“

In Kamenz „sind die Köpfe wieder ein Stück weiter oben“, stellte Trainer Frank Rietschel nach dem Sieg gegen den bisherigen Tabellenführer aus Plauen erfreut fest. „Die letzten Wochen waren nicht ganz einfach. Die Jungs haben zeitweise richtig gut gespielt, aber die Ergebnisse stimmten nicht.“ Gegen Gera steht für die Lessingstädter erneut viel auf dem Spiel, denn die Thüringer lauern nur einen Punkt hinter dem SV Einheit. Zudem hat Wismut zwei Partien weniger bestritten. „Ein ganz wichtiges Spiel für uns“, weiß Rietschel. (js)

