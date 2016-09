Zu Gold und Silber gepaddelt Meißens Nachwuchs kehr mit acht Medaillen aus Halle zurück. Wieder überzeugen die Jüngsten.

Helene Schneider war in Halle die erfolgreichste Meißner Slalomkanutin. In ihren Einzelrennen gewann sie Gold und Silber, im Mannschaftsrennen gab es den undankbaren 4. Platz für sie. © privat

Eingebettet in das Salz- und Salinenfest in Halle fand in der Nähe des Hallmarktes der 14. Nachwuchs-Kanuslalom statt. Auch zehn Sportler der SG Kanu Meißen nahmen an diesem hervorragend organisiertem Wettkampf teil und konnten acht Medaillenplätze sowie drei vierte Ränge und weitere gute Platzierungen erreichen.

Erfolgreichste Meißner Teilnehmerin war Helene Schneider, die Gold bei den weiblichen Schülern im C1 und Silber im K1 gewann. Toll auch der Doppelsieg der jüngsten männlichen Schüler im K1, Felix Schmidt und Aeneas Heinecke. Sie distanzierten die Konkurrenz deutlich mit etwa einer Minute Vorsprung.. Mark Streck holte ebenfalls bei den Neun- und Zehnjährigen im K1 die Bronzemedaille.

Bei den C-Schülerinnen strahlten Ashley Heinecke und Charlotte Zienert über den Gewinn von Silber und Bronze. Bronze gab es dann noch für Maximilian Streck der Schüler B im C1. Im K1, dem stärksten Rennen des Tages mit 20 Startern, belegte er den 4. Platz. Platz vier ging auch an die C2-Besatzung der Schüler B Hugo Jahn und Moritz Schmidt, die knapp Bronze verpasste.

Im Mannschaftsrennen um den Salzpokal belegten sie mit Helene Schneider und Maximilian Streck wiederum den vierten Platz. (S. Heinecke)

