Zu Gast ist ein Experte der Wohnungswirtschaft

Hoyerswerda. Der Sozialverband VdK führt am Mittwoch, dem 24. Januar, um 14.30 in der Begegnungsstätte an der Liselotte- Herrmann-Straße 50 a eine Info-Veranstaltung mit einem Vertreter der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda durch. Thematisiert wird unter anderem die Umgestaltung von Wohnorten zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Vor allem die Erweiterung für alten- und behindertengerechtes Wohnen ist von Interesse. Fragen sind erwünscht. Die Organisatoren hoffen auf eine rege Teilnahme von Interessierten. (MoFe/rgr)

