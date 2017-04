Zu Gast in der Oster-Lausitz Osterreiten, Eierschieben und vieles mehr – am Wochenende gab es im Landkreis Bautzen viel zu erleben. Nur wetterfest mussten die Gäste sein.

Hinten dunkle Wolken, vorn das Sonnenlicht – Osterreiter und Schaulustige erlebten am Ostersonntag Aprilwetter wie es im Buche steht. Dem Interesse tat das einen Abbruch. © Steffen Unger

Ostern in und um Bautzen – das hat am Wochenende wieder Tausende in den Landkreis gelockt. Und das trotz des äußerst wechselhaften Aprilwetters. Von Sonne über Regen bis Hagel und Sturm – wer die Ostertraditionen in der Oberlausitz miterleben wollte, musste für fast jedes Wetter gerüstet sein. Das tat der Freude keinen Abbruch, wie der große Andrang bei den Osterfeierlichkeiten auf dem Bautzener Protschenberg zeigte. Bühne, Buden und Kinderkarussell waren dicht umlagert. Höhepunkt des Ostersonntags war hier aber das Eierschieben. Der Eierjokel alias Heiko Harig moderierte das Spektakel wie immer mit großem Stimm- und Körpereinsatz.

Ruhiger, aber mit nicht weniger Interesse liefen die Osterreiter-Prozessionen ab. Mehr als 1 500 Osterreiter zogen am Sonntag durch die Oberlausitz und den Spreewald. Schon seit mehr als fünf Jahrhunderten ist es Tradition, dass die Kreuzreiter in Gehrock und Zylinder singend und betend die Botschaft von der Auferstehung Christi in die Nachbarpfarrei tragen. Als erste im Landkreis Bautzen machten sich am Sonntag kurz nach 9 Uhr die Prozessionen aus Ralbitz und Wittichenau auf den Weg. Die Bautzener Osterreiter starteten ihren Weg nach Radibor 10.30 Uhr. Als letztes begann der Ritt der Panschwitz-Kuckauer Reiter in die Nachbargemeinde Crostwitz. Alle Prozessionen machten sich am Nachmittag wieder auf den Heimweg. Tausende Schaulustige säumten die Straßenränder, um die besondere österliche Tradition mitzuerleben.

Auch die zahlreichen anderen Veranstaltungen am Osterwochenenden - vom Osterblasen in Bautzen bis zu einer Falknershow auf der Bischofswerdaer Waldbühne – lockten viele Besucher an. (szo)

