Zu Gast beim Bundespräsidenten Wolfgang Kotissek engagiert sich seit über 40 Jahren für das Sorbische Folklore-Ensemble in Schleife. Auch am internationalen Dudelsackfestival wirkt er mit.

zurück Bild 1 von 2 weiter Wolfgang Kotissek ist sein Leben lang mit der Musik verbunden. Seit 1975 ist er im Sorbischen Folkloreensemble aktiv, leitete es seit 38 Jahren. Auch wenn die Ensemble-Leitung inzwischen Stephanie Bierholdt innehat, hilft er, wo er kann. © Andreas Kirschke Wolfgang Kotissek ist sein Leben lang mit der Musik verbunden. Seit 1975 ist er im Sorbischen Folkloreensemble aktiv, leitete es seit 38 Jahren. Auch wenn die Ensemble-Leitung inzwischen Stephanie Bierholdt innehat, hilft er, wo er kann.

Beim Neujahrsempfang hatte Wolfgang Kotissek die Gelegenheit, mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Gespräch zu kommen.

Offenherzig und uneitel begrüßt der Bundespräsident im Schloss Bellevue 70 Ehrengäste. „Ich will auch diejenigen nicht vergessen, die im ländlichen Raum zur Steigerung der Lebensqualität beitra-gen“, würdigt Frank-Walter Steinmeier (SPD) beim diesjährigen Neujahrsempfang verdiente Ehrenamtliche aus ganz Deutschland. In sorbischer Tracht der Schleifer Musikanten ist auch Wolfgang Kotissek nach Berlin gekommen. Seit 1975 gehört der Halbendorfer dem Sorbischen Folkloreensemble Schleife an. Von 1979 bis 2017 leitete er das Ensemble. „Der Empfang in Berlin war herzlich“, erzählt der 66-Jährige. Man habe ihn ausgefragt über die Sorben und deren Sprache und Kultur.

„Ursprünglich wusste ich nicht viel darüber“, erzählt Wolfgang Kotissek über seine Kindheit in Leipe bei Lübbenau und später in Lübben. „Im Kindergarten zamperten wir Jahr für Jahr. Wir pflegten den Brauch des Waleiens. Wir Kinder sahen uns auch den Zapust-Umzug an. Das war sehr berührend. Das prägte sich tief in mir ein.“ Zu Hause in der Familie wurde viel gesungen. Mit sechs Jahren lernte Wolfgang Kotissek Violine spielen. Mit acht Jahren spielte er im Schülerorchester der Musikschule Lübben mit. Das gemeinsame Musizieren gab ihm Erfüllung und Freude. Wie in der Kindheit musizierte er auch beim Studium an der pädagogischen Hochschule Dresden. Damals gehörte er zum Singeclub. In dieser Zeit lernte er seine Frau Gisela kennen. Wolfgang Kotissek spielte sogar in einer Band mit. Er gehörte ebenfalls zum Kammerorchester der Verkehrshochschule Dresden. Kotissek wurde später Diplomlehrer für Mathematik und Physik. Gisela studierte Lehramt Kunsterziehung und Deutsch. „Die Freude an der Musik, Malerei und Grafik verband uns. Gisela war ehrgeiziger als ich“, sagt er heute.

Praxisorientierter Unterricht

Wolfgang Kotissek war als Lehrer erst 22 Jahre – also kaum fünf Jahre älter als seine ersten Schüler der 9. und 10. Klassen. Mit viel Kreativität und Humor unterrichtete er. Oft bezog er Experimente mit ein. „Mir ging es immer um die Praxis. Um ganz lebensnahe Erklärungen“, sagt der heutige Halbendorfer. Im Mai 1975 zog er mit seiner Frau in die Alte Schule in der Gemeinde. Dank seines Nachbarn Siegfried Holz trat er im gleichen Jahr ins Sorbische Folkloreensemble Schleife ein. Dort spielte er bald große und kleine dreisaitige Geige. 1978 beim Internationalen Folkorefestival im schottischen Aberdeen spielte er erstmals vor größerem Publikum den Schleifer Dudelsack „Kozol“. Alfons Janze, langjähriger künstlerischer Leiter des Sorbischen Folkloreensembles Schleife, ermutigte ihn.

Im Schleifer Ensemble engagierte sich Wolfgang Kotissek mehr und mehr für den Nachwuchs. „Ende der 1970er-Jahre bestanden in der Schule in Schleife ein Kinderchor und eine Kindertanzgruppe“, erinnert er sich. „Gemeinsam mit Kollegen der Schule und der Unterstützung durch die Domowina setzten wir auf die Förderung des Nachwuchses. 1977 ließen wir in Polen sieben kleine und drei große dreisaitige Geigen bauen. So waren wir in der Lage, die Kinder an diese Instrumente heranzuführen.“ Nachwuchsförderung, so unterstreicht er, ist elementar und unverzichtbar. So bleibt das Ensemble auf lange Sicht jung und erhalten. Ausdauer, Geduld, Feingespür, vor allem jedoch die Liebe zur Musik will Wolfgang Kotissek jungen Menschen weitergeben. Mindestens 20 Schüler bildete er bereits aus. Derzeit unterrichtet er die zwölfjährige Greta Schulz aus Forst oder die 14-jährige Emi Pannasch aus Mulkwitz auf der kleinen dreisaitigen Geige. „Mit der Zeit wächst ihr Stolz. Mit der Zeit wächst auch ihre Sensibilität für die Musik. Sie ist ein über Jahrhunderte gewachsenes, bewahrtes einzigartiges Kulturgut.“

Drei Instrumente und Gesang

38 Jahre leitete er das Sorbische Folkloreensemble Schleife. Bis heute besteht es kontinuierlich aus Chor, Tanzgruppe und Musikgruppe. Wolfgang Kotissek selbst spielt die kleine dreisaitige Geige, die Violine und den Dudelsack. Mit Freude singt er bei Auftritten Handrij Zejlers sorbisches Volkslied „Lubka lilija“ (Liebste Lilie). Inzwischen gibt er aber auch Verantwortung ab: Stephanie Bierholdt aus Schleife leitet jetzt das Ensemble. Wolfgang Kotissek unterstützt sie im Vorstand mit Rat und Tat.

Sehr am Herzen liegt ihm die Einheit des Schleifer Kirchspiels. Eben dafür organisierte er mit seiner Frau viele Festumzüge. Dabei wirkten Teilnehmer aller acht Dörfer mit. Seit 2010 engagierte sich Wolfgang Kotissek maßgeblich mit für die Organisation des internationalen Dudelsackfestivals im Schleifer Kirchspiel. „Ohne meine Frau hätte das alles nicht stattfinden können. Sie sang jahrelang mit im Chor des Ensembles. Sie moderierte Auftritte und Umzüge. In der Schleifer Oberschule unterrichtete sie Kunsterziehung auf Sorbisch“, ist Wolfgang Kotissek seiner 2016 verstorbenen Frau tief dankbar. Dass er sich weiter engagiert, liegt vor allem an ihr. Sie hat ihn immer bestärkt. Auch für das Dudelsackfestival 2018 im Juni bringt sich Wolfgang Kotissek ein. „Im Vorbereitungskomitee arbeiten wir mit Hochdruck“, sagt der Halbendorfer, der mit zum Kreisvorstand des Domowina-Regionalverbandes gehört.

Wolfgang Kotissek steckt noch voller Ideen. Die 1999 mit seiner Frau ins Leben gerufene Reihe „Bräuche-Trachten-Traditionen“ im Sorbischen Kulturzentrum Schleife gehört zu den Traditionsvorstellungen des Ensembles. Er will weiterhin Ideen und Projekte im Kirchspiel mit anschieben. Auch seine beiden Töchter spielen im Ensemble mit. „Sie bestärken mich, weiter zu machen“, sagt der 66-Jährige.

zur Startseite