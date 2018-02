Zu Gast bei Trompis Käferbande Die Kleinröhrsdorfer Spielleute wollen schon Kitakinder für ihr Hobby begeistern. Mit Erfolg.

Emma (l.) und die anderen Kinder aus Trompis Käferbande üben sich konzentriert auf Instrumenten des Kleinröhrsdorfer Spielmannszuges. Zu dem gehört auch Jenny Lauschke. Sie klatscht den Takt. Die Spielleute haben ein Ganztagsprojekt in der Großröhrsdorfer Kita Regenbogen-/Bummiland ins Leben gerufen. So gewinnen sie Nachwuchs und die Kinder haben Spaß dabei. © René Plaul

Kleinröhrsdorf. Emma, Maira und die anderen Kinder sind schon ganz aufgeregt. Denn sie gehören zu Trompis Käferbande. Und die Trompis kommen gleich vorbei, in den Großröhrsdorfer Awo-Kitas Regenbogen- und Bummiland. Es sind Musiker des Kleinröhrsdorfer Spielmannszuges. Sie haben wie jeden Freitagnachmittag Flöten, Lyren und Trommeln dabei – klassische Instrumente des Spielmannszuges.

Dann legt die Käferbande auch schon los. Emma und Maira spitzen die Lippen. Schon zaubern sie die ersten Töne aus den Querflöten. Ihren Gesichtern ist anzusehen, dass sie das Spiel ernst nehmen und alle Töne treffen wollen. Gerade, wenn auch noch ein Pressefotograf im Haus ist. Schon klingen die ersten Töne von Bruder Jacob durch den Raum. Jenny Lauschke vom Spielmannszug klatscht den Takt. Während Anja Herrmann, Ideengeberin und Leiterin des Angebots, die kleine Anna beobachtet, wie sie schon recht geschickt die Lyra klingen lässt.

Vielleicht werden ja mal talentierte Spielleute aus den Mädchen und Jungen. Die sich vielleicht sogar einmal bei den sächsischen Landesmeisterschaften beweisen können. Die sind bei den Kleinröhrsdorfer Spielleuten auch in diesem Jahr eine feste Größe im Veranstaltungskalender.

Musiker-Nachwuchs finden und Talente sichten

Die Chance für die Kita-Kinder steht gut. Es gehe hier natürlich vor allem auch um Musiker-Nachwuchs und Talente, erklärt Maik Weinert. Er ist stellvertretender Vereinsvorsitzender des Spielmannszuges Kleinröhrsdorf und zugleich für die Nachwuchsarbeit im Verein verantwortlich. „Nachwuchs zu gewinnen ist ein Thema, das viele Vereine vor große Herausforderungen stellt“, sagt er. Der Spielmannszug geht deshalb direkt zu den Kindern. „Wir haben dazu vor fünf Jahren, im Januar 2013, mit Unterstützung der Awo-Kita in Großröhrsdorf ein Ganztagsangebot starten können.“

Nach fünf Jahren kann Maik Weinert einschätzen, dass sich dieser Schritt als sehr wertvoll erwiesen hat. Musikinteressierte Kindergartenkinder können seitdem die Instrumente eines Spielmannszuges auf spielerische Weise kennenlernen und ausprobieren. Und viele fanden auch nach der Kita Gefallen an diesem Angebot. Sie blieben in der anschließenden Schulzeit dem Hobby treu. Und Musik gehört schließlich zu den schönsten Steckenpferden. Maik Weinert überschlägt, dass es bestimmt 15 Mädchen und Jungen sind, die sie für den Spielmannszug begeistern konnten. Die Nachwuchszahl sei in den vergangenen Jahren stetig gestiegen: „Wir haben seitdem keine großen Sorgen beim Thema Nachwuchs.“

Das sei doch ein gutes Zeichen und eine fünfjährige Erfolgsgeschichte des Ganztagsangebotes. Die Spielleute wünschen sich natürlich, dass es so bleibt und möchten gern noch vielen Kindern die Flötentöne beibringen.

Spaß an der Musik ist garantiert

Jeden Freitag von 14.30 bis 15.30 Uhr sind sie dafür in der Kita. Anja Herrmann: „Dann können sich interessierte Kindergartenkinder Trompis Käferbande anschließen und Teil der schönen Spielleutekultur werden. Gefragt ist nur eins: Spaß an der Musik!“ Den haben Jessica, Maira und die anderen ganz bestimmt. Diesen Spaß an der Musik haben aber auch die Übungsleiter bei der ehrenamtlichen Arbeit mit den Kindern. Und den hört man sogar bis auf die Straße. So fragt sich mancher Passant, ob denn die Spielleute jetzt hier einen Übungsraum haben. Zumindest fast. Es ist eben Trompis Käferbande.

Hier gibt’s des Spielmannszug zu erleben: Tag des Bieres – Platzkonzert bei Böhmisch Brauhaus am 22 April; Hexenfeuer in Kleinröhrsdorf und Ullersdorf am 30. April; Platzkonzert am Technischen Museum Großröhrsdorf am 27. Mai; Sommerfest in Kleinröhrsdorf am 23. Juni; Tag der offenen Tür der Feuerwehr Kleinröhrsdorf am 19. August; Landesmeisterschaften in Groitzsch am 15./16. September

