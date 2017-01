Zu Fuß in die Kirche, mit dem Pferd ins Dorf In Meißen gab es gut 300 Jahre Augustiner-Chorherren, jetzt erzählt ein Buch ihre Geschichte.

Die St. Afra-Kirche war das Herz des Augustiner-Chorherrenstiftes und zugleich Pfarrkirche für etwa 30 Dörfer in der Umgebung von Meißen. © Claudia Hübschmann

Die St. Afra-Kirche gegenüber dem Dom gehörte zum gleichnamigen Chorherrenstift. Was es damit auf sich hat, hat der Historiker Dirk Martin Mütze erforscht. Die SZ hat mit ihm gesprochen.

Herr Mütze, was ist das Stift St. Afra in Meißen gewesen?

Es war so etwas wie ein Kloster, aber es unterscheidet sich von einem solchen dadurch, dass dort keine Mönche, sondern Chorherren Dienst getan haben. Das waren geweihte Priester, die als solche Gottesdienste verrichten konnten. Sie konnten in die Stadt hinunter gehen und in der Frauenkirche Gottesdienste abhalten. Teilweise haben sie auch dem Bischof im Dom assistiert. Außerdem waren die Chorherren der Welt mehr zugewandt als klassische Mönche.

Was haben die Chorherren, außer Gottesdienste abhalten, noch gemacht?

Sie haben Totengedächtnisse in ihrer eigenen Kirche, in St. Afra, gehalten, sowohl für Adlige als auch für wohlhabende Bürger. Dafür wurde ein bestimmter Betrag gestiftet, für den die Chorherren bis in alle Ewigkeit für ihr Seelenheil beten und singen sollten. Je nach Höhe des Betrages geschah dies einmal oder mehrmals im Jahr. Man könnte die Chorherren also auch als Berufsbeter bezeichnen. Zur seelsorgerischen Arbeit der Chorherren gehörte auch die Betreuung der gut 30 Dörfer, für die St. Afra die Pfarrkirche war. Wenn also in einem dieser Dörfer jemand starb, musste sich einer der Chorherren aufs Pferd setzen, um die Letzte Ölung zu geben.

War das Chorherrenstift nicht auch eine Art Schule?

Neben der Schule am Dom gab es vor der Reformation nur noch diese eine in ganz Meißen. Hier wurden die Chorknaben im Lesen, Rechnen und Schreiben ausgebildet und auch die Chorherren selbst, nur einige wenige gingen zum Studium nach Leipzig. Für mich deutet sich an, dass die Chorherren sehr gut gebildet waren. Zum einen haben sie eine sehr gute Bibliothek gehabt, mit zuletzt 600 Büchern, was damals ein unglaublicher Schatz gewesen ist. Zum anderen lassen sich einige Schulmeister nachweisen, die später in Dresden oder an der Universität in Leipzig Karriere gemacht haben.

Sie schreiben, dass das Augustiner-Chorherrenstift auch ein wirtschaftlicher Faktor in der Region war, wie lässt sich dies erklären?

Es hatte Besitzungen in mehr als 90 Dörfern. Ihm gehörten einzelne Gehöfte oder aber die Abgaben, die die Dörfer oder einzelne Gehöfte zu leisten hatten. Wenn man davon ausgeht, dass im Stift zwischen 12 und 20 Chorherren lebten, dann waren diese Einkünfte ausgesprochen reichlich.

Welche Bedeutung hatte das Chorherrenstift für die Stadt Meißen?

Das Stift hat weder große Werke noch große Persönlichkeiten hervorgebracht, aber die Chorherren haben beharrlich im Weinberg des Herrn gearbeitet. Es war für das geistige und geistliche Leben der Stadt Meißen und ihres Umfeldes mehr als 300 Jahre prägend.

Die Fragen stellte Udo Lemke

Der Band „Das Augustiner-Chorherrenstift St. Afra in Meißen (1205–1539)“ ist im Leipziger Universitätsverlag erschienen und kostet, 49 Euro.

