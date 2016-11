Fußgänger auf A4 angefahren Burkau. Ein Betrunkener ist am Mittwochabend zu Fuß auf der Autobahn in Richtung Dresden gelaufen. Dabei wurde der 45-Jährige am Burkauer Berg vom Außenspiegel eines Audi am Arm erfasst. Der 55-jähriger Fahrer konnte dem mitten auf der Fahrbahn laufenden Mann nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,8 Promille.

Pferd nach Unfall verstorben Großnaundorf. Auf der Straße zwischen Großnaundorf und Höckendorf im Pulsnitztal ist am Mittwochabend ein Opel Corsa mit einem Pferd zusammengestoßen. Der 61-jährige Autofahrer blieb unverletzt, der Wagen kippte auf die Beifahrerseite. Das schwarze Kaltblut verstarb an der Unfallstelle. Das Pferd war aus einer Koppel in der Umgebung ausgebüxt. Der neuwertige Kleinwagen erlitt mit rund 20000 Euro Totalschaden.

Zwei Einbrecher gestellt Bautzen. Die Brückenbaustelle in der Bautzener Zeppelinstraße weckt auch das Interesse von Kriminellen. Die Polizei nahm hier am Dienstagabend zwei 19-Jährige vorläufig fest. Die beiden Bautzener waren von einem Zeugen beim Einbruch in einen Büro-Container erwischt worden. Der 20-jährige junge Mann hielt die beiden Täter bis zum Eintreffen einer Streife in Schach. Der Sachschaden bezifferte sich auf etwa 500 Euro.

Drei Autos durchwühlt Sohland. Auf drei Autos hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Sohland abgesehen. Die Pkw parkten auf einem Grundstück am Pickaer Weg. Die Täter durchwühlten die Autos und stahlen zwei Geldbörsen, die neben Ausweisen und persönlichen Dokumenten auch mehrere Hundert Euro Bargeld enthielten.

Fenster hielten stand Schönteichen. Gescheitert ist ein Einbruchsversuch im Ortsteil Liebenau. Unbekannte wollten in der Nacht zum Mittwoch in eine Firma an der Kamenzer Straße eindringen. Doch die Fenster hielten den Aufbruchsversuchen stand. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Auffahrunfall am Stauende Ottendorf-Okrilla. Am Mittwochnachmittag ist auf der A 4 bei Ottendorf-Okrilla ein Lkw auf einen Opel aufgefahren. Der Unfall passierte gegen 17 Uhr an einem Stauende. Sowohl der 60-jährige Lkw-Fahrer als auch der 58-jährige Autofahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden bezifferte sich auf etwa 2000 Euro.

Raser erwischt Steinigtwolmsdorf. Am Mittwochvormittag hat die Polizei im Ortsteil Ringenhain die Geschwindigkeit kontrolliert. Auf der Dresdener Straße waren binnen zweieinhalb Stunden 14 von mehr als 420 Fahrzeugen schneller als erlaubt unterwegs. Am eiligsten hatte es ein VW mit Bautzener Kennzeichen. Er wurde mit 79 km/h gemessen. Für die Überschreitung von 29 km/h innerhalb einer geschlossenen Ortschaft sieht der Bußgeldkatalog ein Verwarngeld von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg vor.