Zu früh gefreut Die B 97 wird an diesem Freitag doch nicht eröffnet. Denn eine weitere Baustelle muss zuvor noch beendet werden.

Die Bundesstraße in Ottendorf ist weiterhin gesperrt. © Thorsten Eckert

Da ist die gute Nachricht schon wieder hinfällig! Noch in der gestrigen Ausgabe berichtete die Sächsische Zeitung, dass die Bundesstraße 97 in Ottendorf-Okrilla ab diesem Freitag für den Verkehr wieder freigegeben wird. Denn das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), das für die Baumaßnahme zuständig ist, hatte der SZ in einer Anfrage offiziell mitgeteilt, dass die Hauptverkehrsader ab heute wieder befahrbar sei.

Doch so ganz stimmt das leider nicht. Zwar ist die Behörde mit der Sanierung der Straße so weit fertig, doch parallel läuft noch eine weitere Baustelle, die nichts mit der grundhaften Sanierung der B 97 zu tun hat: „Die B 97 ist nicht nur aufgrund der Bauarbeiten des Lasuvs gesperrt. Gleichzeitig lässt die Deutsche Bahn Baumaßnahmen an einem Bahnübergang durchführen“, berichtet Gernot Schweitzer, Sprecher des Bautzener Landratsamtes.

Neue Schrankenanlage

Konkret handelt es sich dabei um den Bahnübergang an der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde, wie der Leiter des Ottendorfer Bauamtes, Andreas Jäpel, erklärt. Dort führe die Deutsche Bahn vorbereitende Maßnahmen im Rahmen ihres „Blinklichtprogramms“ durch. Das als Blinklichtprogramm bezeichnete Investitionsvorhaben resultiert aus einer Auflage des Bundesverkehrsministeriums. Danach sind alle mit Blinklichtern der ehemaligen Deutschen Reichsbahn gesicherten Bahnübergänge durch moderne Anlagen zu ersetzen.

Es geht also kurz gesagt darum, die Sicherheit an den Bahnübergängen zu erhöhen. Die bisherigen Halbschrankenanlagen mit Andreaskreuz werden deswegen durch eine Lichtzeichenanlage mit Halbschranken ersetzt. Den Autofahrern und Fußgängern wird das sichere Überqueren des Bahnüberganges statt zuvor mit einem Blinklicht künftig durch ein ampelähnliches Haltlicht mit der Farbfolge Gelb-Rot angezeigt. Diese vorbereitenden Maßnahmen laufen noch bis zum 23. Dezember. Danach kann die B 97 höchstwahrscheinlich wieder freigegeben werden. Allerdings erst vorerst!

Denn auch danach können Autofahrer die B 97 nicht ungehindert und problemlos nutzen. Grund: Das Lasuv ist zwar mit der Erneuerung der Straßendecke fertig, doch die Arbeiten an den Gehwegen ab der Schutterwälder Straße dauern weiterhin an. Die Restarbeiten müssen im neuen Jahr erledigt werden. „Voraussichtlich erfolgen diese Restarbeiten erneut unter einer halbseitigen Sperrung der B 97“, berichtet Ottendorfs Bauamtsleiter auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Bis der Verkehr an der Bundesstraße also endgültig wieder ohne Behinderungen rollen kann, dauert es noch ein paar Wochen.

Im nächsten Jahr ist die Hirschkurve dran

Hinzu kommt die Frage, wie lange die Hauptverkehrsader, die mitten durch die Großgemeinde führt, dann überhaupt für Autofahrer frei sein wird. Schließlich soll im Frühjahr 2017 der Ausbau der sogenannten Hirschkurve erfolgen. Geplant ist eine Verbesserung der Kurve, in der momentan ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern gilt. Fest steht bereits: Um die Kurve zu entschärfen, muss das Landesamt ein Haus komplett abreißen und ein weiteres umbauen lassen. Nur so könne die Engstelle in diesem Bereich beseitigt werden.

Anschließend erfolgt auch hier der grundhafte Ausbau mit Anbau eines einseitigen gemeinsamen Geh- und Radweges. Eine Vollsperrung wird für diese Arbeiten erneut erforderlich sein, teilte Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr bereits im November mit. Wann die Bauarbeiten an der Hirschkurve konkret beginnen, konnte die Sprecherin allerdings noch nicht mitteilen. Denn zwar hat die Behörde das Vorhaben in das Bauprogramm 2017 eingebettet, über dieses wird jedoch erst Anfang kommenden Jahres endgültig beraten und entschieden.

Die groß angelegte Sanierung der B 97 hat bereits im Jahr 2015 begonnen. Fachmänner erneuerten auf rund 1,2 Kilometern zwischen dem Ortsausgangsschild in Richtung Laußnitz und der Bergstraße die Fahrbahn. Derzeit läuft noch der zweite Bauabschnitt zwischen dem Obi-Markt und der Kreuzung mit der S 177. Im kommenden Jahr soll dann der dritte und damit letzte Abschnitt folgen.

