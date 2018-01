Zu betrunken fürs Gefängnis

Blick auf den Bahnhof Neustadt © Archivbild: Füssel

Dresden. Eine sprichwörtliche „Schnapsleiche“ hat die Bundespolizei am Montagnachmittag am Bahnhof Dresden-Neustadt aufgegriffen. Der Mann konnte sich zwar nicht ausweisen, doch seine Fingerabdrücke waren bereits im System. Und so stellte sich schnell die wahre Identität des Betrunkenen heraus: Der 28-jährige Inder wurde bereits durch das Amtsgericht Görlitz wegen mehrfachen Erschleichens von Leistungen per Haftbefehl gesucht.

Mit einer Zahlung der noch offenen Geldstrafe – immerhin 962,50 Euro - hätte der Ertappte zwar einen Haftantritt vermeiden können, doch diese Summe konnte er nicht aufbringen. Den Aufenthalt bei den Bundespolizisten verlängerte die Tatsache, dass ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,92 Promille ergab. Unter diesen Bedingungen sei eine Haftaufnahme in der Justizvollzugsanstalt schlicht nicht möglich, hieß es.

Der 28-Jährige durfte daher die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen und konnte am Dienstagmorgen fast nüchtern der JVA übergeben werden. (mja)

zur Startseite