Gut zu wissen Zschopaubrücke wird abgerissen Mitte des Jahres soll mit der Erneuerung des Flussübergangs der B 175 begonnen werden. Dann gibt es neues Nadelöhr.

Die 1980 gebaute Brücke über die Zschopau wird voraussichtlich Mitte des Jahres abgerissen und durch eine neue ersetzt. Eigentlich sind 37 Jahre kein Alter für so ein Bauwerk. Allerdings weist das Tragwerk schon jetzt schwere Schäden auf. Eine Sanierung lohnt sich nicht. © André Braun

Die B 175 westlich von Döbeln war in den vergangenen Jahren schon oft eine Baustelle. Erst vor ein paar Wochen sind die Arbeiten am neuen Kreisverkehr bei Schweta mit dem Pflanzen von Bäumen und Sträuchern abgeschlossen worden. Allerdings ist die Baupause nur eine kurze. Mitte des Jahres will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die nächste Baustelle aufmachen. Die Brücke über die Zschopau wird abgerissen und eine neue errichtet. Mehr Zeit kann sich das Amt damit auch nicht lassen. Das Tragwerk der noch nicht einmal 40 Jahre alte Brücke ist in einem ziemlich schlechten Zustand. Eine Baugenehmigung gibt es allerdings noch nicht.

Seit Anfang 2015 läuft ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren. Das soll aber in Kürze beendet werden. Die Landesdirektion Sachsen will noch in diesem Monat den sogenannten Planfeststellungsbeschluss fassen. Wenn Baurecht vorliegt, könnte in Kürze schon mit Baumfällarbeiten begonnen werden, so Nicole Wernicke vom Lasuv. Größere Änderungen an den Planungen waren nicht nötig. Bei dem Verfahren hatte es nur vier Einwendungen gegeben. Das sei sehr wenig, so Ingolf Ullrich von der Landesdirektion Sachsen.

Der Verkehr auf der B 175 soll auch während der Bauarbeiten weiter rollen, wenn auch mit Behinderungen. Es vorgesehen, eine 100 Meter lange Behelfsbrücke über die Zschopau zu bauen. Allerdings wird diese einspurig, weshalb der Verkehr per Ampel wechselseitig über den Fluss geführt wird. Die geplante Bauzeit gibt das Lasuv mit rund 17 Monaten an. Wenn alles nach Plan läuft, wäre Ende 2018 die Straße wieder frei.

Es gibt mehrere Gründe, warum sich das Lasuv für einen Neubau der Brücke entschieden hatte. Der wichtigste ist der technische Zustand. Die Betonbrücke war zwar erst 1980 gebaut und zwischenzeitlich saniert worden. Aber schon vor etwa zehn Jahren stellten Experten Betonabplatzungen an den tragenden Bauteilen fest. Der Grund, so die Fachleute, sei die schlechte Betonqualität und die mangelhafte Überdeckung des verwendeten Baustahls. Dadurch konnte sich, nicht zuletzt durch eingedrungenes Tausalz, die Korossion breitmachen. Die Schäden sind so gravierend, dass sich eine Sanierung nicht lohnt. Zudem sind die Bauunterlagen für die Brücke beim Hochwasser 2002 weitgehend verloren gegangen. Beim Lasuv weiß man daher nicht, wie vor 37 Jahren die Fundamente ausgeführt wurden. Ein zweiter Aspekt: Die alte Brücke ist für heutige Anforderungen einen Meter zu schmal. An der B 175 ist ein Fuß- und Radweg von 2,50 Meter Breite vorgesehen.

Die neue Brücke soll der jetzigen ähnlich sein. Mit ihrer Fertigstellung wäre der Ausbau der B 175 zwischen Döbeln und dem Töpelberg komplett. Erst im Dezember waren die Arbeiten am neuen Kreisverkehr bei Schweta zu einem Ende gekommen. Auf insgesamt 35 000 Quadratmeter Fläche hat das Lasuv zur Kompensation der Eingriffe in die Natur unter anderem 145 hochstämmige Bäume, 3100 Sträucher und 1900 sogenannte Forstgehölze wie Erlen, Hainbuchen und Birken, anpflanzen lassen. Auf 3500 Quadratmetern wurde Blumenwiese ausgesät. Blüten sollen auch auf der Verkehrsinsel sprießen. Dort wurden rund 2700 Blumenzwiebeln in die Erde gebracht.

