Zschille-Grab ist erneuert

Die Grabplatte von Kommerzienrat Gustav Fedor Zschille auf dem Friedhof.

Sechs Meter breit ist die nun erneuerte Grabanlage der Zschilles.

Großenhain. Als Dr. Rainer von Oheimb und seine Frau aus Darmstadt im Sommer 2014 zum ersten Mal die Gräber ihrer Vorfahren, der Familie Zschille, auf dem Friedhof besuchten, waren sie sehr überrascht, noch etwa 20 Schriftplatten mit diesem Namen vorzufinden. Im Telefonbuch von Großenhain ist kein einziger Zschille mehr verzeichnet. „Ein besonders berührendes Erlebnis war, den Namen meines Urgroßvaters Gustav Fedor und seines Sohnes Kurt Fedor zu finden“, so von Oheimb. Diese circa sechs Meter breite Grabanlage hatte die Wirren der Zeit überstanden, die vergoldeten Inschriften auf den Platten von 1883 und 1888 waren noch gut lesbar. Doch die von Urgroßmutter Therese Ernestine, geborene von Einsiedel (1829 – 1912), war nicht zu sehen, da sie durch ein Verblendmauerwerk aus DDR-Zeiten verborgen war.

„Zum ersten Mal in meinem schon fortgeschrittenen Leben schloss sich der Kreis zu meinen Vorfahren, die ich nur noch aus längst vergangenen Erzählungen kannte“, erinnert sich Rainer von Oheimb, der schon 2010 den Preis im Zschille-Wettbewerb in Großenhain vergeben hatte. Aus dieser Begegnung auf dem Friedhof sei sehr schnell ein Gefühl der Verbundenheit zu dieser Familie und insbesondere zu den Urgroßeltern entstanden.

Der Darmstädter entschloss sich, den Verfall der denkmalgeschützten Grabanlage durch eine fachgerechte Restaurierung zu unterbinden, was gleichermaßen die Grabstätten seines Großonkels Richard Zschille und dessen Sohnes Louis Zschille-Hartmann (1875-1913), die steinerne Vase, mit einschloss. Sowohl eindringendes Regenwasser als auch aus dem Erdreich aufsteigende Feuchte hatten die Elemente aus empfindlichem sächsischen Elbsandstein stark geschädigt – insbesondere auf der linken Seite der Grabanlage. Auch hatte über lange Zeit eine große Eibe den erforderlichen Luftaustausch behindert.

Wie Rainer von Oheimb sagt, hatte sein Urgroßvater die anfangs zwölf Meter breite Anlage 1883 gekauft und sie dann 1887 mit seinem Geschäftspartner und späteren Teilhaber Georg August Groos geteilt. Beide Familien waren auch durch die Ehe von Emma Pauline Groos, geborene Zschille, miteinander verbunden. Anlass für den Kauf war der frühe Tod des Sohnes und erhofften Firmennachfolgers Kurt Fedor, der 1883 im Alter von nur 23 Jahren an Typhus verstarb.

Mit einer Mängelliste wandte sich von Oheimb an Pfarramtsleiter Dietmar Pohl und an die Friedhofsverwaltung, auch mit der Bitte um finanzielle Unterstützung. Diese konnte wegen fehlender Mittel leider nicht gewährt werden. „Aber wir bekamen die schriftliche Zusage, dass diese Grabfelder von weiteren Bestattungen ausgeschlossen und den Mitarbeitern des Friedhofes als Denkmal gepflegt werden“, sagt der Nachfahre.

Erfreulicherweise gelang es Friedhofsmeister Stefan Ullman sehr schnell, die Restaurierungen am Denkmal von Louis schon 2015 umzusetzen. So dass sich die von Oheimbs um die Ausschreibungen für eine neue Titan-Zink-Abdeckung der Friedhofsmauer und die entsprechenden Gewerke bei den Sandsteinarbeiten kümmern konnten. Um möglichst schnell weiteren Schaden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden, verzichteten die Nachfahren auf langwierige Antragstellungen auf Fördergelder und waren bereit, alles aus Eigenmitteln zu finanzieren. Das summierte sich insgesamt auf circa 7000 Euro. Für die Metallarbeiten konnten die Firma Jan Linge aus Priestewitz und für die Steinmetzarbeiten der Naturstein- und Denkmalschutzbetrieb Hartmut Witschel aus Großenhain gewonnen werden. Die Arbeiten wurden vom Seniorchef persönlich geleitet und erfolgreich abgeschlossen.

Beim Entfernen des circa zwei Meter breiten Verblendmauerwerkes war große Vorsicht geboten, um die dahinter befindliche Schriftplatte der Urgroßmutter und den Grabspruch der Anlage nicht zusätzlich zu beschädigen. Von Oheimb: „Die Handwerker waren beim Errichten dieser Mauer mit großer Brutalität zu Werke gegangen und hatten großen Schaden am Gesims und an der Bronzeschrift verursacht.“ Als die Schriftplatte der Urgroßmutter nur wenig beschädigt und gut lesbar freigelegt wurde, waren alle erfreut und erleichtert. „Nun hatte der Urgroßvater wieder seine Urgroßmutter“, so Rainer von Oheimb.

Eine zusätzliche besondere Herausforderung sei der erforderliche Austausch des Lisenen-Sockels auf der linken unteren Seite der Anlage gewesen – da er durch Feuchtigkeit porös geworden und nicht mehr tragfähig war. Auch die Inschrift des Goethe-Zitats über der Grabanlage konnte trotz fehlender Bronzebuchstaben dank der Experten wieder lesbar gemacht werden: „Der Edle lebt nach seinem Tode fort, und ist so wirksam, als er lebte, die gute Tat, das schöne Wort, es strebt unsterblich, wie er sterblich strebte.“ Dankenswerterweise haben Friedhofsmeister Stefan Ullmann und seine Mitarbeiter dieses Projekt durch die Bepflanzung mit Efeu und den Einbau einer Noppenfolie im Erdreich der Mauer zum Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit tatkräftig unterstützt, lässt der Nachfahre nicht unerwähnt.

Gustav Fedor Zschille (1819 – 1888) gehörte zu der Unternehmerfamilie, die im Bereich der heutigen Zschillewiese ansässig war. Er betrieb seit 1846 eine eigene Textilfabrik und Kammgarnspinnerei und firmierte mit einer Weiteren gemeinsam als Gebrüder Zschille. Als königlich-sächsischer geheimer Kommerzienrat vertrat Fedor Zschille als Abgeordneter von 1854 bis 1862 die Bereiche Handel und Fabrikwesen im sächsischen Landtag. Er war auch beteiligt bei der Eisenbahnanbindung Großenhains an die damaligen Hauptstrecken. Die Qualität seiner Tuche wurde mehrfach national und international ausgezeichnet.

Seine Familie war nicht nur ein bedeutender Arbeitgeber, sondern leistete auch wichtige Beiträge zur wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Stadt. Unter anderem stiftete sie anlässlich des 400-jährigen Geburtstags von Martin Luther im Jahre 1883 ein künstlerisch wertvolles Fenster für die Marienkirche, das sogenannte Lutherfenster. Fedor Zschille sammelte außerdem Gemälde. Rainer von Oheimb möchte allen Beteiligten an der Grabsanierung für ihre hervorragende Arbeit danken, wodurch sie einen großen Beitrag zum Erhalt eines kulturhistorisch wichtigen Denkmals geleistet hätten.

