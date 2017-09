Zschaitzer führt jetzt Geruchstagebuch Seit dem Bau der Kläranlage stinkt es immer wieder im Ort. Die Oewa sucht mit Anwohnern nach einer Lösung.

Bernd Trotzka (Mitte) wohnt der Kläranlage in Zschaitz am nächsten. Bei einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Oewa erklärt er, bei welchen Wetterbedingungen er den Geruch von der Anlage wahrnimmt. © Dietmar Thomas

Horst Saupe ist enttäuscht. „Da beschweren sich viele über den Gestank der Kläranlage und dann ist keiner da“, sagt der Zschaitzer Ex-Bürgermeister. Er und Bernd Trotzka sind die einzigen, die zum Vor-Ort-Termin gekommen sind. Zu dem hatte der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal eingeladen, um der Ursache für die Geruchsbelästigung gemeinsam mit den Anwohnern auf den Grund zu gehen. „Wenn es Probleme gibt, dann stellen wir uns denen auch“, sagt der Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes (AZV) Döbeln-Jahnatal Stephan Baillieu. „Es gibt nichts zu verbergen.“

Doch seit die Diskussion über den Geruch aufgeflammt ist, haben sich nur ganz wenige Anwohner direkt an den AZV gewandt. Auch die Veröffentlichung der Telefonnummern, unter denen sich die Zschaitzer beim AZV melden könne, wenn es stinkt, habe nichts gebracht. Es gab keinen einzigen Anruf.

Trotzdem lässt der AZV die Sache nicht auf sich beruhen und will Abhilfe schaffen. Der Leiter Betriebe bei der Oewa Wasser und Abwasser GmbH Wolfram Scholl nennt Ursachen für unangenehme Gerüche. „Die entstehen zum Beispiel, wenn weniger als 40 Prozent der Einwohner, für die die Anlage ausgelegt ist, angeschlossen sind. Dann arbeitet sie nicht richtig“, sagt er. Für Zschaitz schließt er diesen Grund aber aus. Denn dort betrage der Anschlussgrad bereits 70 Prozent. Das reiche für ein ordentliches Funktionieren der Kläranlage. Auch, dass der Kanal zu lang oder zu groß ist, sei in Zschaitz nicht der Fall.

Gerüche könnten ebenfalls entstehen, wenn sich nicht genug Luft im Abwasser befindet. Dann fange es an zu faulen. Die Sparsamkeit vieler Bürger führe manchmal dazu, dass sich die kompakteren Bestandteile des Abwassers in der Kanalisation sammeln und zu gammeln beginnen. Auch Speisereste gehören nicht ins Abwasser. Die genaue Ursache konnte bei dem Vor-Ort-Termin nicht ermittelt werden. Klar wurde allerdings, dass es alle drei bis vier Wochen stärker riechen wird. „Wenn die Kollegen die Vorklärung mit dem Saugfahrzeug abholen, lässt es sich nicht vermeiden, dass es stinkt“, so Baillieu.

Geruch lässt sich nicht messen, aber Schwefelwasserstoff. Dessen Konzentration habe der AZV an verschiedenen Punkten geprüft, aber keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Und auch, wenn Wolfram Scholl schmunzelnd meint: „Eine Kläranlage riecht nicht wie ein Weihnachtsmarkt“, bittet er darum, dem AZV jeden unangenehmen Geruch mitzuteilen.

Horst Saupe macht einen Vorschlag, den AZV-Geschäftsführer Baillieu sofort aufgreift. Bernd Trotzka, der der Kläranlage am nächsten wohnt, soll eine Art Geruchstagebuch führen. Dafür wird der AZV eine Vorlage anfertigen, damit es Trotzka einfach hat, Datum, Uhrzeit, Wetter und Geruchsstärke einzutragen. In einem halben Jahr soll eine erste Auswertung erfolgen. Dann werde der AZV überlegen, ob der Einbau eines Filters den gewünschten Effekt bringen könnte, so der Geschäftsführer.

Trotzka ist sofort einverstanden. Er vermutet, dass das Wetter Einfluss auf die Stärke des Geruchs hat. Denn in den vergangenen drei Wochen habe er nichts gerochen, aber in der Zeit der intensiven Sonneneinstrahlung.

Horst Saupe treibt aber noch etwas anderes um. „Weshalb ist der Standort der Kläranlage mitten im Dorf gewählt worden?“, will er wissen. Früher habe es Überlegungen gegeben, eine solche Anlage hinter Goselitz auf die Trebanitzer Wiese zu setzen, fernab von Wohnbebauungen. Der Standort sei ein Kompromiss, antwortet der Zschaitzer Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Er habe den Verantwortlichen vom Landratsamt fünf bis sechs Standorte vorgeschlagen. Vor allem das Umweltamt habe stets sein Veto eingelegt.

Wer Gerüche wahrnimmt, wird gebeten, sich zeitnah an den AZV zu wenden: wochentags von 7 bis 16 Uhr unter Tel. 03431 6556 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter Tel. 03431 655700 (Bereitschaftstelefon).

