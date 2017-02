Zschaitzer beseitigen jetzt Nossener Schmutz Fäkalienentsorgung und Kanalreinigung: All das erledigt jetzt ein Traditionsunternehmen. Es baut auch Bio-Kläranlagen.

Angela Bergzog und Jürgen Eschen leiten die Geschäfte der Firma Bergzog.

Der Fuhrpark für die vielfältigen Aufgaben ist groß. Dazu gehören Transporter, Sprinter für Kanalreinigungen und klassische „Abwasser-Lkws“.

Mehrere Anrufe haben Angela Bergzog und Jürgen Eschen inzwischen aus Nossen erreicht. Die Telefone der Inhaberin und des Geschäftsführers der Firma Bergzog Kanalreinigung aus Zschaitz-Ottewig bei Döbeln stehen selten still, seitdem das Nossener Rathaus offiziell informiert hatte, dass seit Anfang des Jahres nicht mehr die Firma Transport- und Dienstleistungsgesellschaft Lommatzsch Abwasser und Klärschlamm in der Muldenstadt entsorgt. „Das haben wir übernommen. In Nossen, Roßwein, Halsbrücke und Oberschöna“, sagt Jürgen Eschen.

„Viele Nossener wollten wissen, ob sich etwas an den Konditionen ändert und wer wie oft ihre Klärgruben reinigt.“ Vorerst solle alles beim Alten bleiben, müssen sich die Kunden nicht umstellen. Neu hinzu kommt aber ein deutlich umfangreicheres Angebot als bisher. „Wir transportieren nicht nur Schlamm und Unrat ab, sondern übernehmen auch andere Aufträge wie Dichtheitsprüfungen mit Lasersonden oder den Einbau und die Wartung vollbiologischer Kläranlagen“, erzählt Angela Bergzog, die im vergangenen Jahr die Geschäfte von Vater und Firmengründer Hermann Bergzog übernommen hatte.

Die gleichnamige Firma gibt es seit kurz nach der Wende. Mit einfachem Abtransport von Unrat hatte der Betrieb damals begonnen. Inzwischen hat die Firma neun feste Mitarbeiter, einen Fuhrpark mit vier Lkws (Jauchewagen), mehreren Transportern für Kanaluntersuchungen sowie ein Wartungsfahrzeug. „Die technische Entwicklung geht auch in unserem Arbeitsbereich rasant voran“, sagt Angela Bergzog.

Das zeigt sich etwa in den modernen, vollbiologischen Kläranlagen. Hier sei die Entwicklung inzwischen so weit, dass neue oder nachgerüstete Anlagen nicht einmal mehr unangenehme Gerüche verbreiteten. „Die riechen neutral bis gut“, so Bergzog. Kunden, die bis 2015 nicht von der staatlich geförderten Umrüstung auf „vollbiologisch“ Gebrauch gemacht hätten, könnten diesen Schritt natürlich auch heute noch vollziehen.

„Allerdings kostet es jetzt zwischen 5 000 und 6 000 Euro“, sagt Geschäftsführer Jürgen Eschen. Wie viele Kunden durch die neu dazu gekommenen Gebiete zusätzlich gewonnen werden konnten, könne er noch nicht genau sagen. „Das wird sich erst noch zeigen. Wir machen ja nicht nur private Klärgruben, sondern führen auch Reinigungsarbeiten an städtischen Kanälen aus, fahren Fäkalien in Klärwerke.“ Die Mitarbeiter im Nossener Klärwerk kenne man z. B. gut. Schließlich erledige man seit Jahren schon für Ketzerbachtal die Abwasserentsorgung.

Dass es jetzt auch die Stadt Nossen und Heynitz sind, sei Zufall, erklärt Eschen. „Wir kennen die Verantwortlichen der Lommatzscher Transport- und Dienstleistungsgesellschaft schon länger. Sie hätten die Aufträge in Nossen und Roßwein eigentlich weiter erledigen müssen, haben uns aber gefragt, ob wir einspringen wollen.“ Eschen musste nicht lange überlegen. Unbürokratisch habe man die laufenden Verträge der Lommatzscher übernehmen können.

Ob die Preise auf Dauer auf dem jetzigen Niveau bleiben, müsse man abwarten. „Die Wege für die Dienstleistungen werden natürlich weiter, gerade im großen Nossener Territorium. Inflation und steigende Benzinpreise sowie geringere Erträge wegen der vielen kleinen anstatt wenigen großen Klärgruben tun ihr übriges“, schließt Angela Bergzog Verteuerungen nicht aus. Dafür biete das Team absolute Flexibilität und Zuverlässigkeit.

So gibt es beispielsweise einen 24-Stunden-Notdienst. Außerdem hat sich die Firma Bergzog auch weitere Arbeitsfelder erschlossen. „Die Geschäfte mit Abwasser und Kanälen werden nicht lukrativer. Deshalb entsorgen wir inzwischen auch Bohrschlamm, Schlachtabfälle, Öle und Fette, spülen Regenwasserabläufe und Schleusen aus“, so Eschen. Man müsse eben flexibel bleiben, um sich am Markt zu behaupten. Von dieser Flexibilität profitieren nun auch die Nossener.

Kontakt: Telefon 034324 22088 oder www.kanalreinigung-bergzog.de

