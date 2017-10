Zoras eigene Frauenkirche

Zora Schwarz präsentiert den neuen Bühnenhintergrund für ihre Show im Carte Blanche © Sven Ellger

Die Premiere steht: Am 15. November wird im Carte Blanche zum ersten Mal die neue Show „Eine Reise um die Welt“ dargeboten. „Fragt nicht, wie nervös wir sind“, sagt Chefin Zora Schwarz, die am Donnerstag schon mal den Höhepunkt der Bühnendeko vorstellte: eine 3,40 Meter hohe Frauenkirche aus Holz. Sie soll am Ende der Show als Symbol für die Heimat in Szene gesetzt werden und sich dabei drehend aus dem Bühnenboden erheben. Ursprünglich war die Frauenkirche sogar als 3-D-Modell geplant, doch während der Produktion in Thailand starb unerwartet der kreative Kopf der Bühnenbauer. Ein Unglück in einer Serie von Pannen. Die nächste Show will Zora daher lieber gleich komplett zu Hause produzieren. Foto: Sven Ellger

